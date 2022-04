Acusa a empleadores citrícolas de negreros

Camejo dijo que los citricultores siempre se excusan para no pagar los aportes.

lcides Camejo, Secretario General del Sindicato Obrero de Fruta, tildó a los productores citrícolas de “negreros” y “brutos” más allá de que reconoció que son muy elevadas las cargas sociales en el marco de la polémica desatada en Chajarí por los juicios laborales reprochados por los empleadores. “La obra social está fundida porque fueron dejando de aportar", cuestionó.

“La obra social está fundida por los empleadores", reprochó Camejo en declaraciones a Radio Chajarí, y agregó: "Fueron dejando de aportar de a poco y el que aporta es solo porque el trabajador o alguien de su familia está enfermo”.

El secretario general del Sindicato Obrero de Fruta se metió en la polémica que se gestó luego del reclamo de los quinteros, quienes deslizaron que muchos de los trabajadores preferían no trabajar con el fin de cobrar planes sociales.

Los quinteros reclaman por los juicios laborales en su contra.

"Les di la posibilidad para poder 'regularizar' y ellos quieren todo en negro”, dijo Camejo quien subrayó la informalidad en el sector, y detalló que "quieren que el trabajador trabaje de sol a sol, pagarles lo que ellos quieren y no pagar más nada".

“Lamentablemente, estos muchachos patoteros que ayer (por el lunes 25 de abril) fueron al juzgado son brutos, nunca van a entender", completó.

Según consignó el sitio Diario El Sol, un citricultor chajariense se quejó y señaló que "antes se podía 'arreglar' con este muchachito", en referencia a Camejo, pero que "ahora lo presionan las bases y se ha puesto muy duro”.

Alcides Camejo, Secretario General del Sindicato Obrero de Fruta.

No obstante, el titular del gremio coincidió en cuanto a las cargas sociales que deben afrontar los empleadores. “Tienen razón en que las cargas sociales son muy elevadas, a mí me interesa que me paguen el sindicato y la obra social y que el trabajador tenga la cobertura que se merece", señaló.

Mientras en los productores continúa el descontento por los juicios laborales inventados y las altas cargas sociales a las que se deben afrontar, Camejo dejó en claro su postura: "Para los citricultores siempre hay un pero, si no es la guerra es la sequía, si no es esto es lo otro”.







Fuente: Chajarí Al Día, Diario El Sol.