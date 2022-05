Bordet ordenó remover al intendente acusado de abuso

E

l gobernador Gustavo Bordet ordenó remover al intendente de Gilbert acusado de triple abuso sexual. En trámite exprés, la Legislatura entrerriana aprobará entre hoy y mañana la intervención al municipio para desplazar a Fabián Constantino, quien cumple prisión domiciliaria.



El Poder Ejecutivo provincial dispuso la intervención del municipio de Gilbert a través de un proyecto que debe ser respaldado por la Legislatura.

La Ley fijará que la medida excepcional se aplicará por un plazo determinado –probablemente de 180 días– y facultará al Poder Ejecutivo a designar interventor.

Primero el Senado, que sesionará este viernes a las 18, y luego Diputados, este sábado a las 10, deberán aprobar la iniciativa para convertirla en ley.

El Poder Ejecutivo provincial que encabeza Gustavo Bordet envió a la Legislatura un pedido de intervención al Municipio de Gilbert, localidad de un millar de habitantes ubicada a unos 75 km al norte de la ciudad de Gualeguaychú en el sur entrerriano.

La medida desplazará del cargo de intendente a Ángel Fabián Constatino, acusado por tres mujeres de abuso sexual. Una de ellas, María Luján Aguirre, había cuestionado que el acusado siga en un lugar de poder en el pueblo pese al tenor de las acusaciones.





“Él está en un lugar donde, lamentablemente, puede conseguir cualquier cosa. En Gilbert la mayoría de la gente tiene una relación laboral o algo que ver con el Municipio. Para nosotras es doblemente difícil. Tengo mucho miedo. No merezco lo que estoy viviendo”, dijo.



La intervención tendrá un tratamiento exprés: este viernes desde las 10 de la mañana sesionará el Senado, por donde ingresará el proyecto de intervención del Ejecutivo. Será tratado sobre tablas y girado a Diputados, que sesionará durante el sábado.

La determinación de Bordet se sumó a la de remover al comisario de Gilbert, Humberto Javier Salomón, por sus vínculos estrechos con las autoridades municipales. En su lugar fue colocado Luis Edgardo Ramírez.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que la decisión del Gobernador de apelar a este recurso que le habilita la Constitución se debió a la situación institucional del Municipio. “Esto no podía continuar así”, expresaron a este medio desee el entorno de Bordet.



La intervención se extenderá al menos por 180 días, hasta que se aclare la situación procesal del mandatario local. Aún no está definido quién se hará cargo del municipio durante este período especial.

La marcha de la causa



Constantino, que llegó al gobierno local en 2019 como candidato del peronismo, está actualmente en prisión domiciliaria, medida acordada por su defensa y la fiscal a cargo de la investigación, Martina Cedrés, luego de que violara la orden judicial de no acercarse a las víctimas ni a los testigos del caso. En agosto del año pasado había ocurrido un episodio similar que le valió pasar 24 horas tras las rejas.

Mientras, se espera que la Fiscal Cedrés termine de redondear la acusación en contra del intendente y que el próximo viernes 20 pida al Juez de Garantías, Ignacio Telenta, la elevación de la causa a juicio.



El Concejo Deliberante local había votado hace unas semanas un pedido para que el intendente pida licencia en el cargo, pero Constantino continuó en funciones.

La representante del Ministerio Fiscal indicó a Infobae que la remoción de Constantino no impactará en la marcha del caso. El intendente enfrentará cargos que le podrían valer una pena de hasta 10 años de prisión.