Denunciaron al intendente de Colón

l intendente de Colón José Walser fue denunciado por presunta violencia de género. La denuncia fue radicada en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar de Colón, por una exempleada municipal que acusa al presidente municipal de insultarla y golpearla. Este martes, el intendente respondió a las acusaciones en sus redes.



La exempleada municipal cargó contra el titular del ejecutivo colonense.

La denuncia

Según su relato, el miércoles 11 de mayo la mujer recibió una notificación mediante la cual le rescindían el contrato, por lo que decidió al día siguiente acercarse a la municipalidad para pedir una explicación al jefe comunal.

Walser le habría respondido a los gritos, con una expresión racista, y se retiró dándole un empujón e insultándola por lo bajo.

Al ver que Walser descendía de su camioneta, en Hernández y 12 de Abril, la mujer 'despedida' se le acercó y le pide ser reincorporada a su trabajo, por ser este su sostén económico y ella una 'paciente oncológica'.





Walser respondió con una publicación en Facebook.

La denunciante, una mujer de 51 años de edad, se encuentra patrocinada por el Dr. Martín Jáuregui, quien en horas de la tarde de este lunes compartió con varios periodistas, a través de WhatsApp, el texto completo de la denuncia, con el propósito de que se visibilizara en los medios.

"No voy a permitir que se me deshonre"



El intendente de Colón compartió en las redes un comunicado en el que afirma ser "víctima de un nuevo ataque materializado en una falaz denuncia".



"Estoy a disposición de la justicia", publicó el intendente Walser en las redes este martes por la mañana.

"Quiero contarles que estoy muy tranquilo y contenido en mi seno familiar. Hoy, una vez más, soy víctima de un nuevo ataque materializado en una falaz denuncia que ha trascendido públicamente", inició su descargo el intendente.





"Me duele profundamente que un tema tan sensible, por el que están pasando muchas personas, tanto en nuestra ciudad, como en nuestro país, sea utilizado vilmente para ensuciar a mi persona", enunció Walser, quien sostuvo que "nuestro hogar de protección, Yanina, está repleto de mujeres que, realmente, sufrieron situaciones de violencia escalofriantes. Su protección es política de estado para nuestro gobierno".

"Quienes me conocen saben que soy respetuoso de todos", afirmó Walser.

"Quienes me conocen saben que soy respetuoso de todos. En lo particular, con relación al hecho denunciado, no he tenido con la persona denunciante diálogo alguno. Por lo que, no la he injuriado, no la he agraviado, ni le he agredido física y/o moralmente. Cualquier decisión como Presidente de la Municipalidad fue adoptada ajustada a la normativa vigente", manifestó el intendente en su publicación en Facebook.

"Como ciudadano, acusado injustamente de un hecho grave, no voy a permitir que se me deshonre. Estoy a disposición de la justicia para que la verdad salga a la luz, se esclarezca esta situación para que la infamia y el mal no triunfe", pidió, finalmente, Walser.