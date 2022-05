Bordet le respondió a Goyeneche

L

a destitución de la ex fiscal Cecilia Goyeneche de su cargo sigue teniendo repercusiones, tanto a nivel provincial como nacional.



Tras el fallo emitido por el Jurado de Enjuiciamiento, la ex funcionaria de la justicia entrerriana no dudó en buscar responsables por su situación, y uno de ellos fue el gobernador Gustavo Bordet.



En recientes declaraciones al medio Perfil, Goyeneche señaló: "Esto viene esencialmente de la influencia política del gobernador actual Gustavo Bordet, más allá de que creo que (Sergio) Urribarri ha tenido una influencia fundamental. Sus vínculos motivaron que Bordet dé la orden para destituirme".



En este contexto, el actual mandatario de Entre Ríos no dejó pasar los dichos de la ex procuradora y le respondió a través de las redes sociales.



En #EntreRíos no hay privilegios para nadie, ni para la clase política, ni tampoco para el Poder Judicial. Todos los hombres y mujeres somos iguales ante la Ley, y el hecho de que alguien ocupe un cargo, sea el de fiscal o el que fuere, no hace la diferencia. — Gustavo Bordet (@bordet) May 24, 2022

En su cuenta de Twitter, la máxima autoridad del Ejecutivo comenzó expresando: "Hasta el día de hoy no emití ninguna declaración respecto del desarrollo del jurado de enjuiciamiento para ser prudente y no entorpecer el funcionamiento institucional. Pero ese proceso se llevó a cabo, se votó y se resolvió".

Al tiempo que agregó: "Como gobierno tuvimos fallos que no nos gustaron. Pero los acatamos siempre. Nunca salimos a criticar, y mucho menos a acusar a los jueces que emitieron esos fallos. Para eso está el Poder Judicial. Esto es la independencia de poderes que respetamos a rajatablas".



Puntualmente, sobre las palabras de la ex fiscal, apuntó: "No concibo, ni admito, que se me quiera imputar respecto de supuestas formas de direccionamiento para los miembros del jurado de enjuiciamiento. Es absolutamente falso. Siempre respeté a los poderes del Estado y nunca generamos intromisiones".



"Cuando a alguien no le gusta un fallo no puede agraviar gratuitamente, como se ha hecho hacia mí, hacia los jueces del Superior Tribunal de Justicia y a los magistrados subrogantes que actuaron con fallos que no han sido los que se esperaban.", añadió.

Finalmente, el mandatario opinó: "Hay que hacer valer el derecho a la defensa que todo el mundo tiene. Los mecanismos para hacerlo están. Pero politizar el sistema judicial como se lo ha hecho sistemáticamente durante todo este proceso constituye un gran avasallamiento".

"En Entre Ríos no hay privilegios para nadie, ni para la clase política, ni tampoco para el Poder Judicial. Todos los hombres y mujeres somos iguales ante la Ley, y el hecho de que alguien ocupe un cargo, sea el de fiscal o el que fuere, no hace la diferencia", concluyó.

