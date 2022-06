El oficialismo se impuso en las elecciones de Soever

E

l Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) llevó adelante sus elecciones de autoridades donde se impuso el oficialismo por más de 100 votos.



De esta manera, Juan Carlos Lallana, quien encabezó la lista Celeste y Blanca, logró la reelección como Secretario General de Soever, superando así a la lista Amarilla y Negra, que tenía como máximo referente a Omar Gulla, y que finalizó en segundo lugar.



En tanto que, la lista Azul y Roja, que postulaba a José Florio, terminó en el tercer puesto.

La elección tuvo una masiva participación de trabajadores afiliados al gremio que alcanzó el 90%

Los comicios, que contaron con 2.050 trabajadores habilitados para votar y de los que participó el 90% del padrón, se desarrollaron con total normalidad.



Luego de conocerse los resultados, tanto Gulla como Florio se acercaron a saludar a Lallana por su victoria, quien seguirá al frente del sindicato hasta el 2026.

En declaraciones al Diario UNO, Lallana expresó: “Tengo que agradecerle profundamente a los trabajadores viales por la confianza depositada, no solamente en mí, sino en todo el grupo que me acompaña”.



En cuanto a los desafíos de su nueva gestión, el histórico dirigente expresó: “La prioridad es reactivar la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), que realmente pasó momentos jodidos en su funcionamiento. Seguramente vamos a exponer todas las diferencias que tenemos con la conducción. A nosotros nos interesa la Dirección Provincial de Vialidad, y de la manera que estamos funcionando no vamos a ningún lado”.

Posteriormente, el secretario general del Soever habló sobre la necesidad de fortalecer las zonales del interior, y dijo: "Se ha producido un desguace más que importante. Tenemos que trabajar fuerte para volver a recuperar la presencia de todos nuestros equipos en todas las zonas rurales. Hoy no lo estamos haciendo para nada, pero no por culpa de los trabajadores, sino que por ahí los que conducen no tienen una idea clara, lo que es la Dirección de Vialidad”.



Para concluir, Lallana recordó que esta de situación ya se planteó con anterioridad a las autoridades de la Dirección, y apuntó: “Hemos llevado las inquietudes, lo mismo que ante las autoridades a nivel nacional. Presentamos una ley que tiene estado legislativo para reformular la Ley de Impuestos a los Combustibles; es uno de los financiamientos que tiene Vialidad, que hoy está por el suelo. Estamos tratando de colaborar”.