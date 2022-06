El gasoil subió casi el doble de lo acordado en Paraná

L

a nación autorizó un incremento del 12% en el combustible. Pero en la capital entrerriana aumentó el 21%. El diésel llegó a $156 el litro de gasoil común y el premium $199. Por primera vez está más caro que la nafta.

Entre las medidas que el gobierno nacional tomó para intentar resolver el problema de la escasez de gasoil, se encuentra la suba en la proporción obligatoria de biodiésel empleada en la mezcla con combustibles fósiles.



A raíz de esto, las petroleras recibieron la autorización del Ejecutivo de aumentar el precio en un 12%, en promedio en todo el país. Sin embargo la situación en la ciudad de Paraná fue distinta, y el incremento fue significativamente mayor.



De acuerdo a lo que señalaron los titulares de estaciones de servicios de la capital entrerriana, las petroleras decidieron aumentar el gasoil, no el 12%, sino que llevaron el ajuste a mas del 21%., por lo que el valor del diésel trepó a $156 el litro de gasoil común y $199 el premium.



Según consigna el Diario UNO, desde la cámara de expendedores remarcaron que, con el aumento autorizado por la Nación, por primera vez en la historia el precio del gasoil común es más caro que la nafta súper.

En consecuencia, ya advirtieron que, con el objetivo de corregir este desfasaje, no se descarta que en los próximos días se actualice un aumento para todas las naftas en la Argentina.



En este contexto, Alejandro Di Palma, empresario titular de una de las estaciones de servicio Shell de Paraná, señaló: “YPF disparó un aumento de precios, nosotros no adecuamos los valores porque nos parece un daño gratuito, ya que hace 48 horas que no tenemos combustibles no tiene sentido que renovemos la cartelera de precios”.



Y agregó: “Hay un fin de semana donde habrá un gran movimiento de gente en todo el país y todo el mundo está desesperado con el tema del combustible, me parece que la imprevisión e improvisación muy grande”.



Para concluir, expresó: “Estamos rogando de rodillas que nos entreguen combustible. Hoy llega un camión, pero es sólo de nafta, no nos mandan ni un litro de gasoil, y este nuevo aumento no movilizó ni cambió este faltante que estamos teniendo. Tal como están las cosas, para nosotros es una catástrofe”.