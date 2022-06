Pensó en los "Boconcha" para reemplazar a los "Bogarcha"

E

l gobernador chaqueño Jorge Capitanich trascendió por su creatividad. Luego de haber anunciado la pesificación de toda la deuda provincial, estudió la posibilidad de lanzar los Bonos Consolidados de Chaco, BoConCha, en lugar de los "Garantizados" (BoGarCha). Luego de conocerse la noticia, las redes sociales estallaron con humoradas de todo tipo.



La desopilante novela de los bonos chaqueños acaba de regalar un nuevo capítulo: el gobernador Jorge Capitanich habría estudiado la posibilidad de que los Boconcha absorban a los Bogarcha, cuya emisión se hizo durante la gestión del ministro Roberto Dell’Orto.

Los BoGarCha fueron pesificados por Capitanich hace pocas semanas.

El periodista Juan Pablo Varsky fue quien reveló en su cuenta de Twitter que los Bonos de Saneamiento Garantizado Serie II (CHSG2) -que fueron pesificados por Capitanich hace pocas semanas- habían sido bautizados como Bonos Garantizados de Chaco (Bogarcha).

Para peor, estos papeles fueron emitidos por el ministro de Economía chaqueño de ese entonces, que fue nada menos que Roberto Dell\'Orto.



Pero los problemas de confianza que generó su pesificación, que le valió una caída de 26% en un sólo día, no parecen haberse solucionado. Luego de anunciar que se pesificaba toda la deuda provincial, el periodista económico Alejandro Bercovich relató el nuevo plan de Capitanich.

Bonos Garantizados de Chaco. La primera denominación, hasta que alguien se avivó, era BOGARCHA. El final era previsible. Say no more.