El ministro Martín Guzmán presentó su renuncia

uego de muchos meses de desgaste y de una gestión obstaculizada por la interna política que atraviesa de punta a punta al Gobierno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, renunció hoy a su cargo. Lo hizo mediante una carta a Alberto Fernández en la que consideró necesario que “un acuerdo político” sostenga a quien vaya a reemplazarlo en el Palacio de Hacienda.

Según consigna La Nación, la decisión causó sorpresa y decepción en el círculo íntimo del Presidente. El ministro le había pedido cambios al jefe de Estado durante el transcurso de la semana, pero le informó que se iba como un hecho consumado minutos antes de hacer pública su carta.



El momento que eligió el funcionario para dar a conocer su decisión fue peculiar: cuando publicó su misiva en Twitter, Cristina Kirchner estaba promediando su discurso desde Ensenada con nuevas críticas al rumbo económico y al ministro.

Guzmán redactó una extensa carta de renuncia dirigida al Presidente. Entrelíneas, dio a entender que la falta de respaldo político venía obstaculizando fuertemente la gestión económica y demorando las medidas que quería implementar. “Desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante. Eso ayudará a que quien me suceda pueda llevar adelante las gestiones conducentes al progreso económico y social con el apoyo político que es necesario para que aquellas sean efectivas”, manifestó en esa línea Guzmán en su carta de renuncia.

Tras una semana marcada por una escalada del dólar, Guzmán había estado recluido buena parte del viernes con su grupo más estrecho de colaboradores en el Palacio de Hacienda, antes de asistir al acto de Alberto Fernández en la CGT. Además del tembladeral financiero, había especial irritación por las trabas que las segundas líneas del ministerio habían interpuesto a la segmentación de las tarifas de luz y de gas, que debía lanzarse ayer. Fue un capítulo más de una gestión marcada por las internas con el kirchnerismo.



La decisión del saliente ministro tomó por sorpresa a muchos de los funcionarios del gabinete y de los dirigentes del Frente de Todos. Muchos de ellos se encontraban en la platea del acto en Ensenada. Cerca de Sergio Massa aseguraron que el titular de la Cámara de Diputados se encontraba en la cancha viendo a Tigre cuando se conoció la noticia. Massa viene reclamando un reordenamiento estructural del gabinete, y su nombre suena fuerte para integrarse al Poder Ejecutivo, pese a que cerca de Fernández aseguran que el Presidente “lo necesita al frente de la Cámara baja”.

Junto con Guzmán, en tanto, renunciaron los secretarios de Estado que respondían directamente al ministro. No se manifestó aún el secretario de Energía, Darío Martínez, con quien Guzmán había tenido un fuerte cortocircuito en los últimos días por su decisión de desentenderse de la segmentación energética.



Desgaste



El exministro venía resistiendo los permanentes cuestionamientos públicos de la vicepresidenta, además de los múltiples cortocircuitos con los funcionarios kirchneristas del equipo económico. Ante las incesantes especulaciones sobre su salida, siempre respondía con calma e inexpresividad.

Sin embargo, los conflictos internos de las últimas semanas trabaron fuertemente la gestión de la crisis, una circunstancia que se sumó a los coletazos en el mercado financiero. Los desacuerdos con sus subalternos que le impedían tener el control completo de los instrumentos, sumado a la erosión continua de Cristina Kirchner, lo llevaron a tomar la decisión.







Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana. pic.twitter.com/rJQ5w0argQ — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) July 2, 2022

“Desde el día en que los argentinos y las argentinas percibimos que usted podía llegar a ser el Presidente de la Nación, busqué ser su ministro de Economía. Eran tiempos muy difíciles, y sentía que mi responsabilidad con la Patria, con mi pueblo y con mi familia era aportar a la construcción de una salida a la crisis económica que vivía el país”, manifestó Guzmán en su carta.