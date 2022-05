De Ángeli volvió a cargar contra Alberto por las retenciones

E

l senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Ángeli, realizó una publicación en las redes donde reprocha medidas del gobierno nacional. Apoyado en un video de 28 segundos de extensión, el legislador opositor escribió que "parece una tomada de pelo" la posible suba en el impuesto a la exportación de algunos productos.

Parece una tomada de pelo. La única medida que tiene en la cabeza este gobierno es subir retenciones, frenar exportaciones, emitir y emitir dinero y generar cada vez más inflación y desempleo. HASTA CUANDO @alferdez? pic.twitter.com/2duvFP35V3 — Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) May 20, 2022

"La única medida que tiene en la cabeza este gobierno es subir retenciones", se quejó De Ángeli, que también acusó al gobierno nacional de "frenar exportaciones".

El otrora dirigente agropecuario concluye con una pregunta su posteo: "¿Hasta cuándo?", le consulta, como corolario, a Alberto Fernández, a quien también le recriminó la emisión de dinero y "generar cada vez más inflación y desempleo".

Además, en el hilo de Twitter el senador expresó que "desde Juntos por el cambio tenemos un compromiso con la sociedad de no aumentar más impuestos. No vamos a acompañar este disparate. El camino no es por ahí".



"No tienen rumbo, no tienen plan", afirmó De Ángeli.

Y recordó: "Hace unos días @Martin_M_Guzman dijo que no subirían retenciones. Hoy el presidente dice lo contrario. No tienen rumbo, no tienen plan. Están desesperados y la única pauta que tienen en la cabeza es no terminar con el despilfarro".