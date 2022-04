E

l senador nacional por Entre Ríos, Alfredo de Ángeli (JxC), afirmó que pese a que “el campo le puso al Estado 170 mil millones de dólares estamos mucho peor que en 2002". Comparó la actual situación con la vivida en 2008 y criticó la gestión del gobierno nacional en materia agropecuaria.

“Pasaron 14 años y seguimos con los mismos problemas”, expresó De Ángeli al comparar con 2008.

En este marco, sostuvo que “la gran presión impositiva” se mantiene como el gran condicionante y recordó que “lo que más enojó a los productores en el 2008 fue el trato de Cristina Kirchner, cuando nos señalaba como ‘oligarcas’”.



“Hoy el Gobierno tiene otra forma de tratar, pero los problemas siguen igual. El campo le puso al Estado 170 mil millones de dólares y estamos mucho peor que en 2002”, afirmó a Radio Perfil.

"Le decía a Mauricio Macri que parece que la soja es kirchnerista", expresó el legislador entrerriano en declaraciones radiales, y agregó: "Porque cuando nos tocó a nosotros, teníamos los precios en la mitad de los valores que están ahora".

“El kirchnerismo tuvo muy buenos precios y no los supo aprovechar, por eso el campo está acosado por los impuestos y no hay respuesta por parte del Gobierno, que no ejerce el poder”, cuestionó.



"Tenemos un mundo que necesita alimentos, pero sin políticas claras va a ser muy difícil que salgamos adelante", evaluó.

“Estamos a un mes de empezar la siembra de trigo y con los anuncios que hace Guzmán. ¿Qué productor se va a animar a sembrar más trigo, maíz o soja?”, especuló respecto de las declaraciones del ministro de Economía en torno a que no habrá aumento en las retenciones.



“El país necesita una política a largo plazo, que nos digan la verdad y no nos vengan con esta "renta inesperada", porque cómo sabe qué va a pasar eso”, completó.



