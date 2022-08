Carrió ahora habló de una “amante” de Frigerio

E

lisa Carrió, volvió a cargar contra Rogelio Frigerio, y ahora con una durísima acusación que involucra la vida privada del actual diputado nacional.





La cofundadora de la coalición aseguró que el precandidato a gobernador de Entre Ríos por Juntos por el Cambio intentó poner a "su amante" en la lista del espacio opositor en las elecciones porteñas.

Lo que dice el archivo Agosto, 2022 Carrió hizo duras acusaciones contra Frigerio

"Antes la caja de AySA era Frigerio y me puso una amante en la lista y yo dije 'me bajo de la lista de capital si no me bajan a la amante de Frigerio'. Ella estaba como testaferro de Frigerio en AySA. La chica fue a pedir la banca y lo llame y le dije 'sacame a la chica o me retiro de la campaña'. Se imaginan que todos los partidos impugnaba y dije 'no me presento nada'", fueron las palabras de la ex legisladora en una entrevista con LN+.

Lo que dice el archivo Agosto, 2022 Los que cruzan a Carrió por Frigerio

Previamente, ya había criticado a Frigerio por su campaña de cara a los próximos comicios, donde pelará en la interna de Cambiemos por la gobernación de la provincia.



Las declaraciones de Carrió generaron críticas puertas para adentro, y dirigentes como Miguel Rettore y Fabián Rogel salieron a cruzarla repudiado sus dichos.