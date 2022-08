El respaldo entrerriano a Cristina no se vio para Alberto

E

l peronismo llamó a movilizarse en todo el país en defensa de la vicepresidenta y tuvo su reflejo en Entre Ríos, donde se expresaron intendentes, legisladores y también desde el Poder Ejecutivo. Sin embargo, no hubo expresiones locales tras el pedido de juicio político y la amenaza de muerte que recibió el presidente Alberto Fernández.

Desde el gobernador Gustavo Bordet hasta los diferentes legisladores nacionales y provinciales, además de intendentes, dirigentes y militantes entrerrianos salieron en defensa de la vicepresidenta en lo que consideran "una persecución judicial, política y mediática".

El PJ prepara una gran marcha nacional en respaldo a CFK pero no se expresó sobre las amenazas ni el pedido de juicio político a Alberto.

"Todos los dirigentes políticos debemos defender la democracia, sin importar a quién se esté juzgando", postuló el mandatario entrerriano en su cuenta de Twitter, en el marco del juicio que se le sigue a la actual vicepresidenta de la Nación, y agregó que "no hacerlo representa un grave peligro para el ejercicio libre de los derechos políticos en Argentina".

Además, de los 47 intendentes peronistas de la provincia la mayoría se expresó en favor de la expresidenta, aunque no fueron en su totalidad.

En total fueron 14 los presidentes municipales entrerrianos que no firmaron el comunicado avalado por más de 500 jefes comunales de todo el país.

Este jueves, además, el PJ emitió un comunicado donde convócó a movilizarse en todo el país en defensa de CFK. En este sentido, se adelantó que el próximo 3 de septiembre el PJ nacional se reunirá para definir fecha para una gran marcha nacional.

Sin embargo, también este jueves el presidente de la Nación recibió el pedido de juicio político por parte diputados de Juntos por el Cambio debido a sus declaraciones mediáticas, donde comparó al fiscal Diego Luciani con el fallecido Alberto Nisman.



“Hasta acá, Nisman se suicidó; espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, dijo Alberto y desde Juntos por el Cambio pidieron juicio político.

“Ese pedido de juicio político no va a prosperar, porque es una paparruchada sin fundamentos para hacer circo, porque les molesta que nuestra fuerza política esté unida en este momento de persecución política a nuestra Vicepresidenta”, aseguró a Infobae la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.

Además, a Fernández lo amenzaron de muerte por sus expresiones, algo que reveló este jueves el propio presidente, quien agregó que "la causa está siendo investigada".



“Es todo un delirio. Hay gente muy enloquecida. Todos recibimos amenazas”, expresó el Presidente, y detalló: “Yo también. Tampoco me preocupo mucho. No puedo contarlo porque temo estar interfiriendo a la investigación. Está trabajando la Policía Federal. No es la primera vez tampoco. Me han amenazado más de una vez, con esa lógica libertaria”.

No obstante, ni por el pedido de juicio político ni por las amenazas recibidas el mandatario nacional recibió el apoyo de los peronistas entrerrianos, al menos, hasta el momento.



