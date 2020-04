Recuerdan a intendentes que no compartían los ATN de Frigerio

E

l senador nacional Edgardo Kueider (Frente de Todos) se sumó a la controversia por el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional que, en tres entregas, recibirá Entre Ríos del gobierno nacional. Son $2.400 millones y los intendentes de Cambiemos vienen exigiendo que el gobernador Gustavo Bordet se los comparta en base a porcentajes de coparticipación.

“Técnicamente, los ATN no son coparticipables. No existe un ATN coparticipable. O van a la provincia o a un municipio. No existe una normativa que establezca que deba ser coparticipable a los municipios. No sería correcto plantearlo ahora”, sostuvo el legislador nacional en declaraciones radiales.

Kueider, que ocupó la secretaría General de la Gobernación en los primeros cuatro años de la gestión de Bordet, rememoró que en ese período "teníamos el pulso de los ATN que llegaban porque Nación sí o sí los tenía que mandar a través de las provincias hacia los distintos municipios".



"De los que eran gestionados por los municipios en el Ministerio del Interior (a cargo entonces de Rogelio Frigerio) y que iban directamente a ellos, más del 90% fueron para municipios de Cambiemos", recordó el legislador.

Y desafió a los intendentes: "ninguno de esos ATN fueron coparticipados” al Estado provincial, consignó.



El senador observa una "paradoja en la que caen algunos gobiernos locales" que son administrados por la oposición.

“Cuando nos vino uno en forma directa no decimos nada, pero cuando llega a la Provincia lo queremos coparticipar”, lanzó Kueider sobre los jefes comunales.

Auxilio provincial

El senador destacó que, aunque no coparticipe los aportes del Tesoro, la Provincia sí ayudará con fondos a los municipios con dificultades para pagar sueldos.

“En este caso, los ATN son para atender la emergencia de la provincia. Sin embargo, el gobernador Bordet, tanto en esta gestión como en la anterior, siempre ha tenido el criterio de atender a todos los municipios por igual. Y en esta ocasión no hará nada distinto: a los que tengan dificultades, los ayudará en la medida que pueda”, concluyó.



