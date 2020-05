El ministro que degradó Macri opinó qué tiene que hacer Alberto

Adolfo Rubinstein, el ministro de Salud que el ex presidente rebajó a secretario.

l Rectorado de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, el órgano partidario encargado de la formación de los militantes y dirigentes, organizó una charla con el ex ministro y ex secretario de Salud del gobierno nacional de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, recordado por haber tenido que tolerar la degradación de su cartera a secretaría en el plan de la gestión Cambiemos para ahorrar gasto público.

La actividad virtual se desarrolló este martes y la siguieron desde sus computadoras dirigentes como el diputado nacional Atilio Benedetti, la senadora y titular del Rectorado, Stella Olalla, y legisladoras provinciales como Gracia Jaroslavsky y Lucía Varisco.

En su exposición el ex ministro y ex secretario radical del gobierno de Macri analizó la gestión de la pandemia que viene realizando el gobierno nacional de Alberto Fernández. Si bien valoró la celeridad con que se tomaron medidas apenas llegado el coronavirus a la Argentina, el ex funcionario, sanitarista de carrera, criticó la extensión de la cuarentena y el asesoramiento que recibe el presidente. También cuestionó el sistema sanitario de Entre Ríos.



"Las medidas que se tomaron al principio fueron correctas. Teníamos menos de 100 casos, cuatro muertes. Se tomaron antes que la mayoría de los países europeos", resaltó Rubinstein, aunque consideró que "el relevamiento del sistema de salud y la compra de equipamiento era algo que había que hacer al principio y no se hizo".



El refernete sanitario radical señaló que "ya llevamos casi dos meses de cuarentena y ha hecho un efecto importante, se ha aplastado la curva epidemiológica". Pero advirtió que "veníamos de una situación muy crítica de la economía real y también la hemos aplastado. Lo que venía mal está peor".

Además alertó que el confinamiento "está repercutiendo en la salud física y mental de la población".



El ex funcionario cuestionó que Nación sostenga el aislamiento social obligatorio y observó dos razones principales.

"No hay un plan de salida de la cuarentena porque el gobierno está enamorado de la cuarentena".

"En primer lugar por el rédito político que le ha dado en el apoyo de la población, aunque ahora empieza a discutirse más porque está teniendo fuertes repercusiones. El apoyo cerrado está siendo cuestionado", evaluó el ex ministro.

Por otro lado, analizó en que "no se sabe cómo salir porque el gobierno se ha atado a un grupo de expertos que son infectólogos clínicos que tienen una visión muy parcial de la realidad. Fueron muy importantes en la primera fase pero ahora están muy limitados".



"Habría que ampliar el grupo que asesora al presidente con profesionales de otras disciplinas, epidemiólogos y sanitaristas –que no hay en su grupo-, economistas, psicólogos, filósofos", opinó Rubinstein y cuestionó que uno de los infectólogos que asesora al presidente, Pedro Cahn, "planteó el dilema de cuarentena o muerte".

"No podemos esperar confinados a que venga la vacuna que va a ser la solución a la pandemia, que va a llegar dentro de un año o más"

El dirigente radical postuló que hay que "ampliar rápidamente los testeos. A los contagiados asintomáticos hay que detectarlos" y diferenciar aislamientos por región: "una cosa son las medidas que se tomen en el Gran Buenos Aires y otras en Entre Ríos, en lugares donde no ha habido casos", sugirió.

Y propuso además que "hay que mantener el aislamiento de los grupos de riesgo aislados, los protocolos para personal de salud, en geriátricos y en cárceles, y las medidas de prevención, de higiene. Cuando salgamos probablemente haya un rebrote de casos. Hay que lograr que sea suave", concluyó.

Ante una consulta sobre la preparación de Entre Ríos ante la pandemia, Rubinstein adviritó que "existen enormes diferencias entre distritos ricos y pobres. Sé que el sistema de salud de Entre Ríos es muy deficitario y que no ha tenido una buena gestión en los últimos años".



"Cuando estaba en el ministerio veía muchas deficiencias", rememoró.

Finalmente, indicó que "más allá de esto, este tiempo de cuarentena el objetivo más importante es ganar tiempo para preparar el sistema, insumos, respiradores, protección personal, reactivos, refuncionalización de las camas".

