Domingo 31 de mayo de 2020 | Política

Diputados defienden a intendentes y piden que trabaje todo el Estado

El interbloque de Cambiemos apoyó a los jefes comunales que habilitan actividades no avaladas por Provincia. Advirtieron que "no se justifica" que la administración pública no funcione en plenitud. Y exigieron mas controles en cruces.