Se calienta la polémica por la cuarentena

olvieron los cruces entre oficialismo y oposición en la provincia sobre el manejo de la cuarentena. El disparador fue que el intendente de Crespo, Daío Schneider (Cambiemos) autorizó reuniones familiares y sociales de hasta 15 personas en su ciudad, sin contar para ello con el aval de la provincia. La ministra de Gobierno, Rosario Romero, lo cuestionó por "apresurado" y le recomendó dar marcha atrás con la medida.

En "defensa" del intendente salió el diputado provincial y ex jefe comunal de Viale, Uriel Brupbacher (UCR), que fustigó al gobernador Gustavo Bordet para que "se despierte y empiece a gobernar de verdad".

"En nuestra provincia, donde hasta ahora no circula el virus, la elección no puede seguir siendo entre economía o salud. El gobernador debe tomar cartas en el asunto y dejar de mandar a sus funcionarios a que hagan declaraciones que no tienen ningún tipo de contenido", señaló el legislador.



La respuesta del peronismo corrió por cuenta del diputado Juan Reynaldo Navarro,jefe de la bancada oficialista, quien aseguró que "liberar acciones por fuera de lo establecido en el DNU presidencial y las disposiciones del gobernador no hace más que poner en riesgo a la gente" y castigó que “el que debería despertarse de la siesta es Brupbacher y entender que la pandemia todavía no pasó".

“Una pandemia no es el momento para hacer política de cabotaje. Si no miremos lo que está pasando en otros países de la región”, sostuvo Navarro.

El legislador del PJ destacó que “el gobierno de la provincia está desplegando un trabajo muy cuidadoso en todo el sistema de salud de todo el territorio, articulando con todos los municipios. Evidentemente la pandemia pone en evidencia la grandeza y también la bajeza de la política local”.





Por último, el diputado del departamento Tala sugirió que "Brupbacher pueda deponer sus actitudes patoteriles y dejar de hacer el acting de una rebeldía sanitaria para ganar protagonismo. Hay que escuchar y también explicarle a la población la gravedad de lo que está pasando en todo el mundo. Entre Ríos no es una isla y la ansiedad no es buena consejera en medio de una pandemia”, sintetizó.

El radical aludido salió con una nueva respuesta y volvió a criticar al gobernador. “Bordet se esconde detrás de sus ministros y ahora utiliza al diputado Navarro como su vocero. Con Navarro compartimos la preocupación por la salud", soltó Brupbacher en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL.



"Por eso ya que es del bloque oficialista, le pido que le diga al gobernador que nos cuide y cuide los límites de la provincia. Los casos aumentan en AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y la provincia es un colador”, advirtió el ex intendente de Viale.

Y consideró que "es real que los controles de ingresos a la provincia de Entre Ríos fallan. Por eso solicito al gobierno que en lugar de seguir profundizando la crisis económica en la provincia pongan sus energías en evitar que el virus entre, que es lo que no están haciendo”, concluyó.

