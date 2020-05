Polémica entre Provincia y Municipio por las visitas familiares

L

a habilitación de reuniones familiares y sociales domiciliarias de hasta 15 personas dispuesta por la municipalidad de Crespo despertó controversia al no haber sido consensuada o autorizada por el gobierno provincial.

Lo que dice el archivo Mayo, 2020 Ciudad entrerriana autorizó reuniones de hasta 15 personas

Tras el anuncio municipal, l a ministra de Gobierno, Rosario Romero, consideró que "hubo un apresuramiento" del intendente Darío Schneider (Cambiemos).

"Así como en el gobierno provincial se van acompasando las medidas que toma la Nación, de la misma manera solicitamos a los intendentes que vayan acompañando las medidas que va tomando la autoridad sanitaria provincial", consideró.

La funcionaria destacó que el gobierno provincial ha dejado para dentro de unos días, "por recomendación de la autoridad sanitaria, la habilitación de reuniones familiares o reuniones de amigos" y señaló que "los municipios deben respetar la palabra de la autoridad sanitaria provincial, porque las medidas respecto a salud, educación, seguridad, son competencia de la provincia, no son competencia municipal", resaltó.



En algunas cuestiones, aseguró, "la provincia no puede discutir, como por ejemplo, que se activen los horarios habituales de comercio, tal como lo decidió Crespo. O no discutimos que se amplíe la actividad de recreación, en más horas, como lo ha hecho".

"Todos piden los encuentros familiares y estamos cerca de eso, pero hay que esperar unos días. Esa es la recomendación y va a ser la recomendación para todos los intendentes", dijo Romero.

"Se lo hemos hecho saber al intendente de Crespo, con quien vamos a seguir dialogando. Le hemos aconsejado que revise esta posición respecto de las reuniones. Es un malentendido, quizás, una malinterpretación de las competencias, y creo que estamos a tiempo de solucionarlo", concluyó la ministra.

Lo que dice el archivo Mayo, 2020 "Si Bordet tiene miedo que faculte a los intendentes"

Sin embargo, el jefe comunal descartó dar marcha atrás y ratificó su decisión. "Lo resuelto por nosotros está dentro de nuestras facultades. Es nuestra autonomía municipal", aseveró.



No obstante, resaltó que "no es la intención polemizar en estas circunstancias y somos respetuosos del gobierno provincial", agregó en declaraciones a Estación Plus.

Schneider ratificó su decisión.

"Aún así entendemos que está dentro de nuestras posibilidades conceder estos permisos, con las exigencias y recomendaciones de cuidado individual, que hasta el momento nuestra comunidad ha adoptado y respetado muy bien", indicó el intendente radical.





Por su arte, el diputado provincial y ex alcalde de Viale, Uriel Brupbacher (UCR), manifestó su apoyo a las decisiones que adoptó Schneide. "Los intendentes son los que saben fehacientemente, conocen la situación de los espacios que gobiernan y estoy seguro que estudian profundamente antes de tomar cada una de sus decisiones", remarcó.

"Creo que es importante que las ciudades coordinen con la provincia, en tanto el gobierno entrerriano responda dentro de márgenes de tiempo razonables", agregó el legislador y desafió: "sería bueno que el tiempo que ocupan en salir a hacer declaraciones de chicana barata, lo invirtieran en establecer verdaderos sistemas de comunicación de ida y vuelta con los intendentes".