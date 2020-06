Bordet habló de la vuelta a clases

E

l gobernador Gustavo Bordet instó a “seguir trabajando en la misma línea para no tener problemas que involucren a la comunidad y que se deba retroceder de fase”. Además, dijo que se está trabajando en un protocolo para cuando se inicien las clases.



El mandatario estuvo en Villa Urquiza, junto a la vicegobernadora Laura Stratta, donde fue recibido por el intendente Manuel Tennen. Allí visitó las obras de reestructuración y ampliación del centro de salud “Tte 1º Ibáñez”, acompañado también por los ministros de Salud, Sonia Velázquez, y de Planeamiento, Marcelo Richard.

Clases

El jefe de Estado provincial hizo referencia al reinicio escolar. Señaló que "independientemente del momento en que se retoman la clases, yo ayer tuve una reunión con el presidente del Consejo General de Educación y la vicegobernadora, donde justamente establecimos que se presente un protocolo para el inicio de clases en todas sus modalidades, en escuelas rurales, primarias, secundaria, adultos, que se presenten los protocolos y tenerlos listos".

En este sentido, dijo que "no sabemos cuándo va a ser, pero en el momento que sea ya tendremos todos los protocolos para poder actuar y cuanto antes poder volver a tener clases presenciales. Si bien las modalidades de educación a distancia da algún resultado, nada suplanta la clases presenciales y esto es un tema que nos preocupa mucho".



Nueva fase

En el marco de su visita a la localidad de Villa Urquiza, Bordet dijo que tras los anuncios del presidente de la Nación, Alberto Fernández, referidos a la extensión de la cuarentena, “en Entre Ríos vamos a seguir trabajando de la misma forma en que lo veníamos haciendo, con mucha responsabilidad, entendiendo que hay etapas que van sucediendo y otras que van comenzando; y de este modo poder ir habilitando de manera progresiva y paulatina nuevas actividades que nos permitan ir superando el estado en que nos tiene hoy la pandemia”,

"Debemos ser responsables y solidarios” expresó el mandatario e instó a los ciudadanos a cumplir con las normas de conducta cívicas necesarias en materia de salud pública; es decir, tener distanciamiento, el autocuidado, higiene, medidas de protección para evitar el contagio; si esto ocurre las posibilidades son mínimas”. Recordó que "hay una normativa que no es caprichosa y no es casualidad, sino que tiende a evitar la propagación del virus".



Aclaró que "nosotros hemos ido habilitando salidas recreativas, de manera individual, familiar, pero nunca de manera social, porque ahí es donde tenemos riesgo. Cuando suceden hechos que violentan lo que está establecido en la cuarentena, tenemos luego los resultados, como ocurrió en la ciudad de Colón, donde en una clara actitud de violación de la cuarentena cuatro personas se juntaron en una reunión social, que no están permitidas. Además, hay un decreto de necesidad y urgencia de Nación que establece la prohibición”.



“Nosotros tenemos por excepción las reuniones familiares, no sociales, porque luego se produce este tipo de situación, lo cual dispara que ahora debemos trabajar sobre cuatro familias, todos los nexos epidemiológicos, lo cual representa una tarea titánica de todo el equipo de epidemiología, agentes sanitarios, un trabajo de campo en terreno que es muy intenso y que lo vamos a llevar adelante. Pero esto se puede evitar si cada uno cumplimos con lo que está establecido”.



“Esto no es tan difícil teniendo en cuenta que Entre Ríos es una de las provincias que más habilitaciones de actividades tiene; el 100 por ciento de la industria entrerriana y del sistema productivo está funcionando, no hay ninguna industria que no esté habilitada y más del 90 por ciento del sector de comercio y servicios está funcionando”, advirtió el mandatario y remarcó que “lo que no está funcionando es por los altos riesgos de contagio, como por ejemplo los espectáculos públicos, el turismo”.



Luego indicó que "si no se siguen cumpliendo las normas, lamentablemente tendremos que volver a fase 1 como ocurrió en San Justo y como probablemente ocurra en Colón de acuerdo a lo que estemos evaluando hoy".

Más adelante, Bordet señaló que "hay un decreto que circunscribe de manera general para todo el territorio nacional, pero cada provincia, de acuerdo a las realidades, solicita las excepciones y normalmente son aceptadas. Ya elevamos para reuniones familiares de no más de 10 personas por grupo y también para transporte de media distancia. Esto entiendo que hoy va a estar habilitado y se podrá realizar”.



“Esta es la forma que venimos manejándonos y por eso le pido siempre a los intendentes la prudencia de ir trabajando en la misma línea para no tener después problemas que involucren a la comunidad y se deba retroceder de fase, lo que genera una frustración muy grande en la población", subrayó.



Con respecto a la situación económica de la provincia, dijo que "en el sector público estamos cumpliendo, pero lo que realmente preocupa es el sector productivo, el comercio, la industria, los servicios, porque ahí trabajan miles de personas y muchas han perdido su fuente de empleo, mientras que otras ven peligrar el cobro de sus salarios y esto nos preocupa realmente".



"El gobierno nacional dispuso acciones que tienden a paliar esta situación, como por ejemplo hacerse cargo de dos nóminas salariales de acuerdo a la presentación en el formulario 931, donde está establecido el personal registrado; y de la aplicación del IFE para aquellas personas que están dentro de la actividad informal y no tienen su sustento", continuó el gobernador y acotó que "desde la provincia estamos llegando con créditos del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con una tasa muy blanda para el sector del turismo que es el que más está siendo golpeado con esta pandemia".



Párrafo seguido, expresó: "Nos preocupa mucho la situación económica y estamos con políticas de aliento a los productores. Hemos estado reunidos con todas las mesas productivas para ver de qué manera se recompone la actividad económica en Entre Ríos; y en lo que respecta al accionar público, del empleado público, venimos cumpliendo con mucho sacrificio y haciendo todas las inversiones en paralelo que necesitamos en salud para poder llevar adelante todos los cumplimientos que tenemos en materia salarial, pero también hay que atender otros frentes. Hasta ahora lo venimos realizando, hubo un apoyo importante del gobierno nacional, pero también hay que decir que la ayuda que llega no es todo para pagar sueldos".



El mandatario aseguró que "estamos haciendo realmente un esfuerzo muy grande para poder cumplir, sobre todo con los empleados que cobran hasta 75.000 pesos, que es el 90 por ciento de la administración pública, y el resto iremos pagando como venimos haciéndolo y venimos cumpliendo".







