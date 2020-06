Ya hay más de 100 casos en la costa del Uruguay

E

l área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud confirmó que en Entre Ríos se registraron 13 nuevos casos de coronavirus.

Los nuevos contagios, como todos los que se vienen detectando en las últimas semanas en la provincia, son de la costa del Uruguay. El área está comprometida porque la atraviesa el "corredor" de la autovía 14, con gran circulación con Buenos Aires, la "zona roja" del país que concentra alrededor del 90% de los casos.

Los primeros cinco contagios confirmados este martes corresponden a Colón. Son contactos estrechos de un paciente ya confirmado.



Los otros ocho corresponden al departamento Islas, y también son contactos estrechos, en este caso de los enfermos reportados días pasados.

De ese modo, son 104 los casos confirmados en Entre Ríos.

Pese al aumento de contagios de las últimas semanas y el cambio en la situación epidemiológica de la provincia,este martes el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, destacó el trabajo realizado en Entre Ríos en torno al coronavirus y dijo que “es un ejemplo para el país”.





Fue durante la conferencia de prensa que brindó este martes en Paraná junto al gobernador Gustavo Bordet. "Estoy muy contento del trabajo desarrollado, y sobre todo de cómo se encuentra epidemiológicamente la provincia de Entre Ríos", dijo el funcionario.

"Hoy tienen el 35 por ciento más de cama disponibles, tienen arriba del 30 por ciento de recursos críticos como los respiradores. Además tienen una organización espectacular. No hay Nación, no hay provincia, no hay municipio. Trabajan igual, y también con el sector privado, con el Comité de Organización de Entre Ríos son un ejemplo para el país", resaltó el ministro.

