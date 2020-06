Vicentin: diputado entrerriano en la tercera posición

U

n grupo de diputados de Juntos por el Cambio, que responde al ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y al ex presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, anticipó su rechazo a la eventual expropiación de Vicentin aunque, a diferencia del resto de su bancada, insiste en que la oposición debería plantear una alternativa para el futuro de la empresa y no limitarse al rechazo del proyecto que envíe el Poder Ejecutivo.



Entre los firmantes de la iniciativa, según consignaron diversos medios nacionales, se encuentra el entrerriano Gustavo Hein. ex intendente de Basavilbaso y presidente del PRO en Entre Ríos.

La propuesta del llamado "subbloque Federal", que busca exhibir un perfil opositor más moderado dentro del interbloque JxC, es que Viceintin debería contar con un nuevo gerenciamiento en el que participen cooperativas y productores agropecuarios.



"El proceso judicial debe seguir su curso pero contemplando alternativas que protejan el trabajo, la producción y la inversión, priorizando a quienes conocen y sean parte del sector agropecuario. Por ejemplo, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y/o Agricultores Federados Argentinos ", planteó el diputado Sebastián García De Luca (Pro).

Además, el grupo que integra Hein sugiere que el administrador o gerente general a cargo del directorio de Vicentin debe definirse a instancias y con aprobación del juez del concurso quien, además, será el encargado de asignar roles dentro de la empresa hasta su saneamiento.



Consideran que el Gobierno debería limitarse a cobrar los créditos otorgados por el Banco Nación , al igual que deben hacerlo la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a través de sus respectivas entidades bancarias.

Asimismo, este grupo de diputados sugiere conformar una gerencia de producción y otra de reestructuración de la deuda, que permanecerán activas hasta tanto se logre la recuperación financiera de la empresa.

La gerencia de producción, según la propuesta, debería garantizar el pago inmediato de las deudas que Vicentin contrajo con pequeños productores, mientras que la gerencia de reestructuración de la deuda estaría a cargo de buscar inversores nacionales para recuperar la empresa y garantizar su funcionamiento.

Además de Hein, la propuesta cuenta con el apoyo de los diputados de Pro Domingo Amaya , Juan Aicega , Humberto Orrego , Felipe Álvarez , Martín Grande , Gabriel Frizza , Federico Frigerio , José Luis Patiño , Francisco Sánchez y Eduardo Cáceres.



Postura inicial

Apenas conocida la decisión de Alberto Fernández de intervenir y expropiar Vicentin, el entrerriano Hein plasmó su posición en las redes sociales. "El gobierno presenta su plan para empresas en crisis", ironizó y cuestionó que el DNU presidencial "busca una vez más acumular poder económico arrogándose las funciones de los tres poderes del Estado".

"¿En cuarentena, con un estado quebrado, este es el modelo que sigue para las empresas, finalizada la pandemia?", planteó Hein al conocerse la medida.

El entrerriano definió la medida como "peligrosa, ilegal e inconstitucional, con consecuencias inciertas, que solo generan inseguridad jurídica y nos quita la posibilidad de inversiones necesarias para salir de la crisis".

EL GOBIERNO PRESENTA SU PLAN PARA EMPRESAS EN CRISIS.

El Gobierno Nacional a través de un DNU busca una vez más acumular poder económico arrogándose las funciones de los tres poderes del Estado. — Gustavo Hein (@gustavohein_) June 9, 2020

Derogar el DNU



Luego, Hein acompañó un proyecto de ley del diputado nacional neuquino David Pablo Schlereth que pide la derogación del DNU y se fundamenta en “la gravedad institucional que ha causado" el decreto.

Según la iniciativa del legislador del Pro, no hay en los fundamentos del decreto “verdaderos argumentos que habiliten esa vía colegislativa del Poder Ejecutivo”, por estar interviniendo la justicia en el marco del concurso preventivo.

El proyecto que acompañó Hein recuerda “las malas experiencias en procesos expropiatorios de la historia”, citando Ciccone y Repsol-YPF, como así también los pasivos que el Estado debería soportar, que oscilan en los 1.300 millones de dólares.



¿Y Fregonese?

Cabe recordar que la decisión del grupo de legisladores que responden a Frigerio y Monzó de armar un subbloque dentro del interbloque opositor trascendió en diciembre del año pasado una vez definidas las nuevas composiciones de las cámaras legislativas del Congreso.

Entonces, además de Hein, se incluyó a la entrerriana Alicia Fregonese (PRO) como partícipe de esa escudería. Sin embargo, la diputada nacional electa en 2017 no viene acompañando las iniciativas del grupo.

Fregonese tiene una intensa militancia rural en la provincia y se alinea a las posturas más radicalizadas desde sectores del campo contra el gobierno.