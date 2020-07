El gobierno denunciará a quienes quemaron las islas

A partir de los incendios en las zonas de islas del delta entrerriano, el presidente de la Sociedad Rural Islas del Ibicuy, Marcelo Settimio, mostró su “preocupación” por la situación en los campos bajos y aseguró que “se han dicho una enormidad de inexactitudes que es necesario aclarar”.



El dirigente gremial indicó que “la gran mayoría de los incendios no son iniciados por productores. Entiendan en primer lugar que no somos irresponsables y, por otro lado, si hubiese algún inescrupulosos en pos de mejorar las pasturas no lo haría en esta época, ya que nos es muy perjudicial. Por eso, hay que ser prudente y no decir cosas sin sentido”, reflexionó.

Desde la entidad afiliada a la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) remarcaron que “quienes vivimos en estas zonas sabemos que la mayoría de estos incendios comienzan con cazadores, por cuestiones naturales (por fenómenos no deseados provocados por ciclos naturales de sequía, bajante y heladas) o por acciones involuntarias de otro tipo. Y en algunos casos después de un foco que parece extinto, la turba queda encendida y frente a vientos o aumentos de temperatura se reavivan”, describió.