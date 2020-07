Daniel Elías no es más presidente de la Caja de Jubilaciones

E

l gobernador Gustavo Bordet reemplazó a Daniel Elías al frente de la Caja de Jubilaciones y designó al contador Edgardo Scarione como nuevo presidente del organismo. Scarione, de profesión contador, se desempeñaba hasta el momento como Subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría General de la Gobernación, y cuenta con una amplia trayectoria en el organismo previsional de la provincia.





Scarione, nuevo titular de la Caja.

Elías, tras 17 de años de presidencia de la Caja, ahora trabajará en el ámbito de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados que preside el legislador entrerriano, Marcelo Casaretto. A su vez, integrará una Comisión Bicameral a los efectos de redactar el proyecto del nuevo régimen de movilidad jubilatoria y evaluación de los Regímenes Especiales.



Casaretto fundó su pedido en la necesidad de contar con la participación de Elías a quién se le reconoce su formación y trayectoria en materia previsional. "Esto significará un aporte de nuestra provincia a dicha comisión", destacó el legislador.

El proyecto que se debate actualmente en el Congreso prevé también las previsiones presupuestarias nacionales para el financiamiento de los sistemas previsionales no transferidos, como es el caso de Entre Ríos.



En ese contexto, Elías calificó la propuesta como "un desafío histórico de participar junto a nuestro Diputado del debate de los contenidos de esta normativa que impactará en una de las políticas pública más importantes de nuestro país".



En el anuncio oficial de la gobernación, Elías destacó que la Caja de Jubilaciones de la provincia "cuenta con personal capacitado, eficiente y honesto", en el cual, "quien lleve adelante la conducción del organismo, podrá apoyarse para sostener un nivel de gestión como el que merece toda nuestra sociedad".



Aunque el comunicado oficial del Ejecutivo resalta la decisión de Bordet de reemplazar a Elías, el propio ahora ex presidente de la Caja hizo circular más temprano un audio de Whatsapp en el que anuncia que fue él quien puso a disposición del gobernador el cargo tras aceptar la convocatoria para trabajar en el Congreso.

“He aceptado la convocatoria del diputado nacional Marcelo Casaretto para integrarme a la comisión de Seguridad Social de la Cámara de diputados de la Nación y la comisión Bicameral que tiene por objeto revisar los regímenes jubilatorios nacionales”, comienza el mensaje, en el que afirma: “esto me ha llevado a dejar a disposición del gobernador mi cargo, que queda en sus manos y seguramente designará a otra persona”. Luego se supo que su sucesor es Scarione.

La figura en la que se desempeñará Elías en el Congreso será la de afectación. “No pretendo un sueldo más alto que el de empleado de la Caja”, aseguró el ex titular del organismo provincial.

Y contó en el mismo audio que “lo único que le dije (a Bordet) es que la Caja tiene uno de los plantes más eficientes del Estado provincial. No me cabe duda de que quien ocupe el lugar contará con el apoyo de todo el personal, como lo he tenido yo estos 17 años en la presidencia”, concluyó.

