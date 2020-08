$3 millones para conservar montes nativos

E

l gobernador Gustavo Bordet entregó aportes por más de tres millones de pesos para la conservación del monte nativo en Entre Ríos. Se trata de siete proyectos de tres departamentos de la provincia que alcanzarán a más de 1800 hectáreas de bosques.

"Desde el gobierno de la provincia estamos distribuyendo aportes para el uso de prácticas responsables que tengan que ver con la conservación y preservación de los montes y bosques nativos”, explicó el mandatario y convocó a lograr “un sistema productivo amigable con el ambiente y cuidar nuestros recursos naturales que son muy importantes en la provincia".



Acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta, y el ministro de Producción, Juan José Bahillo, Bordet mantuvo un encuentro con los productores que llevarán a cabo los proyectos de conservación del monte nativo entrerriano en más de 1800 hectáreas. Fue en el Establecimiento Agrícola Ganadero Grinóvero e Hijos SRL, sobre la ruta 10, en el departamento Paraná.





En ese marco, el mandatario entregó los aportes correspondientes a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación de Bosques. Tres proyectos son del departamento Paraná, otros tres, del departamento Villaguay, y el restante del departamento Feliciano.



Además, Bordet valoró la presentación de estos proyectos de conservación del monte nativo por parte de los productores “para alcanzar la sustentabilidad de las unidades productivas y cuidando el ambiente”, y destacó la importancia de esta perspectiva para el desarrollo de la provincia. “Por eso quería estar en esta entrega de aportes”, agregó.



Por otra parte, Bordet sostuvo la importancia de “convalidar y ratificar el rumbo de trabajar vinculado el sector público con el privado para que, en tiempos difíciles como los que nos toca atravesar, podamos encontrar lo mejor de cada uno de nosotros para resolver los problemas que se nos presentan y aprovechar las oportunidades que, sin duda, van a venir".

Preservar el ambiente



Por su parte, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, explicó que la entrega de aportes está en el marco de la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y precisó que “los productores que reciben estos aportes han presentado sus proyectos de manejo del bosque y reciben un financiamiento, un aporte de acuerdo al proyecto que han presentado”.



En ese sentido Bahillo destacó que “tiene en principio dos ejes virtuosos o positivos: uno es que se lleva adelante en un manejo que preserva el medio ambiente, que cuida el bosque natural, que protege las condiciones ambientales y, por otro lado, permite mejorar el manejo de los pastizales naturales en infraestructura como puede ser nuevas aguadas o alambrados permiten un mejor manejo de la ganadería y eso le da también mayor competitividad y eficiencia en la producción preservando las condiciones naturales y el buen uso del bosque nativo”.

Además, dijo que en el marco de ese proyecto “hoy estamos entregando estos siete aportes” y adelantó que “el mes que viene estamos largando una nueva convocatoria de proyectos como para seguir con esta política activa del gobierno provincial de respaldar, incentivar y alentar todo lo que sea producciones amigables con el medio ambiente, que respeten la idiosincrasia tan rica y que tanta pertenencia tiene en nuestra geografía con los entrerrianos. Que logremos armonizar algo que es tan sensible como la producción y el ambiente”.



“Hoy se entregaron siete aportes a siete productores comprometidos con esta mirada”, concluyó el ministro de Producción, quien estuvo acompañado por el secretario de Agricultura de la provincia, Lucio Amavet.



Cuidado del monte



En ese sentido, Juan Carlos Grinóvero, uno de los productores que percibieron el aporte explicó que el plan que presentó “trata de conservar el monte nativo o sea a esas especies que no se puede tocar”. Contó que en una primera etapa el plan en su campo involucra a "alrededor de 70 hectáreas", y que "hay más, pero todavía no entraron en el Plan".



Grinóvero destacó esta política "es muy importante”, y se dirigió a los demás productores entrerrianos: “pido a todos que lo hagan porque es un bien para todos, cuidando el monte”.





"Este trabajo que se hace le va a dar otro valor a los campos y otro utilidad, así que estamos muy agradecidos de que esté acá el gobernador Bordet y nos haya visitado", destacó finalmente.



El programa



En el marco de planes de formulación para bosques nativos, la provincia otorgó aportes a establecimientos por 1.202 hectáreas en distrito Mojones Norte y Raíces en el departamento Villaguay, y en el plan de manejo sostenible modalidad silvopastoril de bosque nativo y por 631,5 hectáreas se beneficia a productores de los distritos María Grande Segunda y María Grande, en el departamento Paraná; y del distrito Basualdo, en el departamento Feliciano.



Los fondos se destinan a pagos de honorarios, movilidad, muestra de suelos, materiales, reparaciones, bienes de uso, mano de obra, labores para abras y raleo, herramientas, insumos para alambrado, aguadas y otros.