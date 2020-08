Frenó a los gritos a un empresario y ahora se le plantó a Bordet

L

uis Schonfeld es el intendente de María Luisa, una pequeña localidad de Paraná Campaña que ha sido noticia en contadas ocasiones. Y es que la aldea sobrelleva sus dias con tranquilidad y alejada de grandes polémicas.

Sin embargo, en los últimos años, su intendente ha dado que hablar. Primero, en 2017, entabló una fuerte discusión con el empresario constructor y dueño de medios de comunicación de la ciudad de Crespo, Fernando Huck por la presunta modificación de calles públicas lindantes a la localidad sin permiso oficial, en uno de sus loteos de terrenos.

El audio del fuerte cruce se convirtió en viral. La conversación inicia con un llamado de Huck a Schonfeld diciéndole que va a hacer una modificación en la cota de la calle donde tiene previsto hacer un loteo. La reacción de Schonfeld fue inmediata. “Fernando, vos no podés bajar esa calle, tapar ese zanjón, meterte en una calle pública. Me estoy enfermando culpa tuya”.

Tras aquel freno al empresario, ahora Schonfeld vuelve a ser noticia al difundir que reanudó una obra red cloacal, y distribución gas natural, por cuenta propia, ante falta de respuestas del Gobierno de Gustavo Bordet.





En un comunicado del municipio, se indicó que la obra de instalación de cloacas la inició el Gobierno Provincial pero "está parada hace más de 5 años" y que "a esto se suma la demora de iniciación de reparación de la Escuela Secundaria y la necesidad de tener gas natural domiciliario".

“Dos obras que me preocupan, no solamente a mí, también a todo el pueblo por la inacción del Gobierno de la Provincia: la reparación de la Escuela que hace 60 nos dan la misma respuesta, que la empresa no puede conseguir un turno en ATER para empezar la obra pública de 7 millones de pesos. Me parece todo muy raro y la contestación que nos dan desde Arquitectura de la de la provincia, tanto al municipio que hemos insistido en el reclamo y también a la Directora de la Escuela del Centenario”, dijo el intendente.

"No le importa una comunidad como María Luisa al Gobierno Provincial"



Y agregó: “Con respecto a la instalación de la red cloacal, es otro servicio que cada vez, necesitamos más. Desde 2015 que éramos Junta de Gobierno, venimos dirigiendo notas a Obras Sanitarias como al Ministerio de Planeamiento. Hace 2 años que el mismo Gobernador dio la orden que eso avance y no avanza. Hemos tomado la decisión política, Intendente, Secretarios y los Concejales del oficialismo, que nosotros vamos a continuar esta obra. Contratamos una consultora de Santa Fe y estamos relevando todo lo que está instalado y nos están haciendo el proyecto integral de todo el pueblo. Lamentablemente la provincia queda fuera de esta obra porque no quieren o no quisieron, o que me expliquen qué pasa que no sale la obra de la escuela, no salió la de cloacas. En el camino a gobernador Etchevehere hace un año y pico que no vemos la maquinaria de Vialidad. Si es un problema político partidario, que lo digan.”



En ese sentido, contó que el vice intendente y el Secretario de obras públicas se reunieron con la Secretaria de Energía de la Provincia para "decirle que también la Municipalidad queremos comenzar con la distribución del gas natural, dado que tenemos a 200 mts de la aldea la boca para hacer la distribución domiciliaria. Somos Municipio ahora, somos autónomos. Que recuerde el funcionariado provincial que nos eligió la gente; ganamos 7 elecciones seguidas. Así que nosotros vamos a ir por el gas y por la instalación de cloacas".

"Si pudimos ahorrar 10 millones de pesos en 7 meses para comprar una camioneta y retroexcavadora cero km, cómo no va a poder invertir 10 millones en un año, en esas obras. Tenemos 3 años de gobierno todavía", afirmó.

Finalmente, sostuvo que "no le importa una comunidad como María Luisa al Gobierno Provincial. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Le niegan el beneficio a la gente y nosotros estamos para darle solución; para eso eligió el pueblo y hacia allá vamos”.