Cuestionan U$S40 millones en el aeropuerto de Concordia

l gobernador Bordet informó que “ultiman detalles para la firma del decreto del llamado a licitación para el aeropuerto de Concordia. Es una obra de 37 millones de dólares que financia el Banco Interamericano de Desarrollo”, y recordó que “es un proyecto que se viene impulsando desde el gobierno de la provincia y el municipio para que Concordia tenga una conectividad aérea”.

Al hablar sobre los objetivos del proyecto, Bordet mencionó que permitirá "mejorar la conectividad de la región, permitiendo a las cadenas productivas y actividades cada vez más importantes como el turismo, un relanzamiento de sus productos y servicios", y promover "la generación de empleos de calidad”.

En lo referido a la integración logística, la obra promueve la conectividad física a través de la ampliación de la capacidad del aeropuerto Comodoro Pierrestegui, permitiendo atender demanda de aerolíneas comerciales para vuelo de pasajeros y carga liviana.



Críticas del PRO

Tras el anuncio, el diputado provincial, Nicolás Mattiauda (PRO-Cambiemos), cuestionó la obra y criticó que el mandatario entrerriano “no fija prioridades de gestión o no entiende el contexto” de crisis sanitaria y económica.

Para el legislador de Gualeguaychú, es un “momento inoportuno” para realizar una inversión de esas características que “parece más un capricho del gobernador que una obra urgente y necesaria”.



“No es una prioridad que tienen los entrerrianos, pero va a permitir ver a la segunda ciudad más pobre de la Argentina desde el aire”, ironizó Mattiauda.

El legislador macrista agregó que “una parte de esos recursos se podrían haber destinado al desarrollo de la infraestructura productiva de Entre Ríos; basta con recorrer Santa Fe y Córdoba para darnos cuenta el atraso que tiene nuestra provincia”.



A la vez, Mattiauda alertó que "no se puede ampliar el endeudamiento de la provincia cuando hay sectores, como el turístico, que esperan desesperadamente recibir algún tipo de ayuda”.



“Bordet quiere un aeropuerto internacional en Concordia cuando no hay asistencia para pyme, no hay ayuda para el sector turístico y productivo, en salud reclaman las mínimas indispensables condiciones laborales", enumeró el ex senador por Gualeguaychú.

Y remató: "hay muchos rubros que no pueden volver a trabajar y están fundidos, la actividad privada está en crisis y no sabemos cuántas empresas logísticas o de turismo quedarán en pie luego de la pandemia”.