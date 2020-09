Cómo fue el Día del Estudiante en pandemia en Entre Ríos

E

l 21 de septiembre pasó sin festejos masivos en Entre Ríos. Operativos de la policía provincial en los lugares más recurrentes para la juventud en las distintas ciudades desalentaron e impidieron la congregación de personas. No se registraron incidentes.

El único caso polémica fue el de Chajarí, donde cientos de jóvenes salieron a las calles a la noche del domingo, para recibir a la primavera pero sin respetar ninguna medida de prevención.

Además de esa concentración, se supo que en la madrugada de este domingolas Comisarias de Villa del Rosario y Chajarí debieron intervenir en una “fiesta clandestina”, que se realizó en una quinta cítrica, a unos 15 kilómetros de la localidad de Chajarí. En el lugar identificaron a 90 personas mayores de edad, entre los que se encontraban el “dj y animador” y el “organizador”.



Según un reporte de la noche de este lunes, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, saludó la "conducta responsable de la ciudadanía joven" y felicitó a la fuerza de seguridad y a los intendentes por las medidas de prevención.

"Los operativos realizados por la Policía de Entre Ríos en todas las ciudades de la Provincia fueron exitosos. Hubo una conducta muy responsable de parte de los jóvenes estudiantes, con la única excepción de la ciudad de Chajarí", admitió la funcionaria.

"Ese episodio felizmente no se repitió en ningún otro lugar y los informes que he recibido de las distintas jefaturas departamentales dan cuenta de una conducta muy responsable de la ciudadanía y sobre todo de la ciudadanía joven que asumió con responsabilidad que no podía salir a hacer ninguna actividad masiva ni juntarse en conglomerado de personas", aseguró la ministra.

Por su parte, el Jefe de Operaciones y Seguridad, Gustavo Schierloh, indicó que "hubo algunas caravanas que organizaron los padres en Colón con los chicos y otra en Bovril, pero en estos casos se hicieron las actas de infracción y nada más. No ha habido más inconvenientes", informó el Jefe de Operaciones y Seguridad de la provincia.



Por su parte, el jefe de la departamental Paraná, Raúl Menescardi, manifestó: "Los operativos por el día del estudiante y por el día de la primavera comenzaron en la víspera, a las 20 horas habiéndose asignado funcionarios policiales en los diferentes lugares públicos, llamase plazas, costanera, el Parque Nuevo, el Parque Urquiza, el Rosedal, Patito Sirirí, el Thompson y finalizando a las 2,30 horas no tuvimos inconveniente alguno", destacó.