Alberto ensalzó a Busti

l presidente Alberto Fernández resaltó al ex gobernador Jorge Busti en el acto en el Centro de Convenciones de Paraná, donde el Jefe de Estado firmó una serie de convenios con el gobernador Gustavo Bordet.

Al remontarse a sus tiempos como Jefe de Gabinete y las gestiones con las provincias, Fernández aludió al ex mandatario entrerriano, que estaba presente en el acto.

"Acá lo tengo al 'Chino' Busti, mi querido amigo Chino, el ex gobernador Jorge Busti. Todos lo queremos mucho. Me acuerdo cuando él era gobernador y yo Jefe de Gabinete, cómo me enloqueció con ‘la ruta de la muerte’, para que terminemos la ruta 14", evocó Fernández mientras la cámara enfocaba al veterano dirigente entrerriano.

"Y hoy tenemos la 14, pero pudimos terminarla en aquellos años. Siempre escuchamos esas demandas, como las de hoy con la ruta 18, la 12, la Circunvalación que necesita Paraná", destacó el presidente.





El Jefe de Estado también recordó de sus épocas como ministro coordinador del gobierno de Néstor Kirchner la obra de la planta potabilizadora de agua de Paraná, pero no mencionó al entonces intendente, hoy diputado provincial, Julio Solanas, quien estaba presente, ni vinculó tampoco dicha obra a la gobernación de entonces, que fue la tercera del propio Busti.

Fernández incluso contó que está leyendo "Francisco Ramírez. 200 años de identidad entrerriana", el libro de Busti. “He leído hasta la mitad y sigo leyendo un libro que me mandó el 'Chino' sobre Pancho Ramírez”, compartió.

Gracias @alferdez por practicar el federalismo con hechos concretos, con financiamiento para obras ansiadas por los entrerrianos. Y también por recordar a quien fuera el padre de nuestra identidad federal, Francisco Ramírez, a días del Bicentenario de la República de Entre Ríos. pic.twitter.com/mG9JaZuHz9 — Jorge Pedro Busti (@JorgeBusti) September 23, 2020

El presidente ya había destacado a Busti cuando era candidato, en la campaña 2019. En un acto en el club Paracao de Paraná, el entonces postulante a la presidencia por el Frente de Todos valoró en su discurso a los ex gobernadores Busti y Sergio Urrubarri y al actual mandatario Gustavo Bordet.



Este miércoles Alberto también mencionó a Bordet: “mi querido amigo Gustavo, buen dirigente, buen gobernador”, lo calificó, y dijo que “siento que damos pasos para mejorar la calidad de vida a la gente. Estamos resolviendo problemas para entrerrianos, para Entre Ríos. Esto ocurre en una Entre Ríos pujante y productiva, con gran potencialidad y que hace un gran aporte al país”, elogió el Jefe de Estado.

