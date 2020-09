Alberto en Paraná: sus definiciones políticas y de la pandemia

E

l presidente Alberto Fernández mantuvo una nutrida agenda en su visita a Entre Ríos este miércoles. Luego de visitar un laboratorio del Parque Industrial de Paraná y una planta aviar en Racedo, firmó convenios con el gobernador Gustavo Bordet en el Centro Provincial de Convenciones y dio una conferencia de prensa. Allí habló de todos los temas en debate en la Argentina en relación con la pandemia y la política.

Coronavirus

El mandatario advirtió que "estamos muy lejos de superar el problema de la pandemia, porque uno cruza el río Paraná y hay alrededor de 1200 casos diarios en Santa Fe y la zona sur, con Rosario está en una situación muy delicada". Y dijo que preocupa la situación en provincias como Córdoba, Mendoza, La Rioja, Salta, Jujuy, Rio Negro, Neuquén.

También se refirió a las dudas por el retorno a las clases presenciales. "Es muy difícil en estas condiciones porque la única ventaja que tenemos es que podemos ver la experiencia de otros y los que experimentaron con abrir las clases, complicaron la situación rápidamente", consideró.



"Hay que pedirle un esfuerzo adicional a los padres y hay que esperar un poquito más porque abrir las clases es un peligro", indicó.

Federalismo

El presidente reiteró su slogan de ser “el más federal de los porteños" y reflexionó que "construimos un país que centralizó la riqueza en la zona más cercana al puerto porque una generación creyó que ese era el epicentro y así se fue concentrando riqueza en la Ciudad de Buenos Aires".





Y distinguió que “nos pusimos a trabajar desde un principio para distribuir de otro modo los ingresos de la Nación”, de los cuales analizó que "la Nación se queda con la mitad de lo que se recauda en concepto de recursos coparticipables, pero esos recursos tiene que ponerlos en el interior, porque de allí vienen".

Economía

Fernández se ocupó también del acuciante problema del dólar, luego de que la semana pasada el gobierno nacional reforzara el cepo con un nuevo recargo del 35% para el atesoramiento de la divisa. Pidió a los argentinos "acostumbrarse a ahorrar en pesos".

Y convocó a "hacer un ejercicio, como sociedad, para entender que tenemos que fortalecer nuestra moneda, cuidar nuestro peso. Tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos y dejar los dólares para la producción".

Además, respondió por la caída del PBI de casi el 20% anunciada este martes por el INDEC. Evaluó que "la caída de la economía está dentro de lo que razonablemente teníamos que esperar, teniendo en cuenta lo que pasa en el mundo" y aseguró que "los indicadores nos dicen hoy que la economía ya se está recuperando, que los niveles de consumo son mayores que los de marzo".



"Hay que darnos un poco más de tiempo. Estoy seguro que la Argentina el año que viene va a tener un crecimiento vertiginoso", pronosticó.

Turismo

En relación al sector turístico, el presidente avizoró una temporada de restricciones. Comparó que "España reabrió el turismo y lo usa un 30 por ciento de la gente que antes lo hacía. Hay una realidad mundial que no invita a la gente a hacer turismo" y adelantó como una dificultad el traslado de veraneantes entre provincias.

Vacuna

Sin embargo, el Jefe de Estado mostró algo de optimismo al afirmar que "tengo datos bastante alentadores de que podemos tener la vacuna antes de lo esperado", pero aclaró que "mientras tanto tenemos que seguir sobreviviendo con esto".

Menos grieta

El mandatario cuestionó en Paraná la calidad del debate público sobre la pandemia que se ha instaurado en la Argentina. “Las cosas serían mucho más fáciles si no se convirtiera cada problema del país en un problema político y si entendiéramos que el virus no tiene ideología”, aseveró.

“Dejemos de lado los debates estériles, corrijamos lo que está mal y pongámonos a trabajar en hacer felices a los argentinos”, enfatizó.

"Si se dieran cuenta que este virus que ha matado a millones no tiene ideología y nos ataca a todos por igual, tendríamos mejores oportunidades de combatirlo y tener la Argentina que merecemos", insistió.



Oposición institucional y mediática



El residente respondió si considera que hay intentos para desestabilizar a su gobierno. “La idea de desestabilizar la democracia argentina solo puede ser producto de la locura de alguien y no creo semejante cosa. Lo que creo es que a veces hay posiciones muy extremas, muy irracionales, que vienen de la oposición", señaló.

También apuntó a la función del periodismo. "Creo que algunos medios están muy enojados con nosotros por otros motivos y que muchas veces esos medios no dicen la verdad y la tergiversan de acuerdo a sus necesidades empresariales”, fustigó.

“No tengo ganas de perder el tiempo en pelearme con los medios, ni con los periodistas, ni con los locos que piensan que la Argentina puede adherir a la idea de desestabilizar la democracia”, remarcó Fernández.

Votos

Respecto de esas posturas, sugirió que no tendrán respaldo electoral. “Hay muchas posturas que no ayudan a la democracia, pero la gente lo ve y cuando llegue el momento de votar va a castigar a los que maltratan tanto a la democracia, no al gobierno que fue elegido hace nueve meses", auguró.

Y finalmente manifestó "una tranquilidad: que no hecho más que cumplir con mi palabra de campaña. A alguno no le gustará porque le hubiese gustado ganar, pero no ganó y en democracia el que gana gobierna y el que pierde por lo menos se opone lealmente”, observó.