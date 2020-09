La oposición entrerriana cuestiona a Alberto tras su visita

A

lberto Fernández habló de todo este miércoles en Entre Ríos. En uno de los tramos de su conferencia de prensa se refirió a las oposiciones política y mediática. “Hay muchas posturas que no ayudan a la democracia, pero la gente lo ve y cuando llegue el momento de votar va a castigar a los que maltratan tanto a la democracia, no al gobierno que fue elegido hace nueve meses", auguró.

En Entre Ríos empezaron las reacciones desde Cambiemos. El diputado nacional Atilio Benedetti (UCR) lamentó las palabras del presidente y opinó: "no entiendo por qué le teme tanto a que otros ejerzan su derecho a opinar, no sé por qué cree que marcar sus errores significa un maltrato a la democracia”.

“Lamento mucho sus dichos y que ubique en ese lugar a quienes no pensamos como él y creemos que su gestión tiene muchas falencias”, aseveró Benedetti.



“Nosotros somos dirigentes opositores y no hacemos más que cumplir el rol para el cual la sociedad nos eligió. . Nosotros no maltratamos a la democracia, él maltrata a la libertad”, repelió el legislador nacional.



E insistió que "las reglas de la democracia también implican poder criticar y plantear diferencias. No entiendo por qué le teme tanto a que otros ejerzan su derecho a opinar, no sé por qué cree que marcar sus errores significa un maltrato a la democracia”.

Maltratar a la democracia es otra cosa. Y la historia de este país lo sabe. El Presidente no puede decir livianamente que quien no dice lo que él quiere escuchar está lastimando a la democracia.