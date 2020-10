Ahora que no es ministro Etchevehere exige retenciones cero

E

l gobierno nacional estaría muy cerca de aceptar una baja de las retenciones al campo por tres meses para aumentar la liquidación de dólares provenientes de las exportaciones del sector agroindustrial. Los productores y empresas exportadoras conservan unas 18 millones de toneladas de soja en los campos, que representan cerca de 7400 millones de dólares, a la espera de una devaluación del peso que les dé mayores ganancias.

En el Gobierno creen que, a través de una baja de retenciones, se lograría ingresar parte de ese volumen al circuito comercial y saltear al menos en cierta medida el apriete devaluatorio de las exportadoras y pooles de siembra.



La disminución del impuesto se implementaría de manera temporal durante el periodo octubre-diciembre. Si bien se habló de manera general, la baja de retenciones también podría ser de forma escalonada. En el Gobierno aún no dieron detalles de qué porcentaje se reducirá.



Otra de las medidas que se anunciaría en los próximos días sería la devolución de retenciones a pequeños productores de soja. Se trata, en rigor, de una medida anunciada en marzo por el ministro Luis Basterra que nunca se ejecutó, recordó La Política Online.



El trascendido no fue celebrado por las entidades rurales. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), conducida por el entrerriano Jorge Chemes, negó haber participado de ninguna negociación y abonó la teoría que dice que esta baja parece hecha “a medida de los exportadores”.

En el sector piensan que la reducción de las retenciones de la soja sería de 30% el primer mes, de 31% el segundo mes y de 32% el tercer mes.



“Una baja de 3 puntos porcentuales y por un corto período sólo estimulará la liquidación de aquellas toneladas en manos de los exportadores que rápidamente harán una toma de ganancias, aprovechando liquidar con un 30% de derechos de exportación aquello que compraron descontado de un derecho del 33%”, advirtió la CRA.



Más allá de las posiciones de las entidades que representan a los productores, llamó la atención la postura del entrerriano Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad y ex ministro agrario del gobierno de Mauricio Macri, ante el trascendido de la medida de la gestión de Alberto Fernández.

En redes sociales, el entrerriano referente del PRO reclamó que “para aumentar producción y exportaciones hay que unificar el tipo de cambio y eliminar todas las retenciones. Bajar unos puntos por unos meses no cambia nada”.

Lo curioso del posteo de Etchevehere es que en sus cuatro años al frente de la cartera agroindustrial, entre 2015 y 2019, él mismo no eliminó todas las retenciones como ahora reclama desde la oposición, como se lo remarcaron algunos usuarios en redes.

"Es cierto también que podrían haberlo hecho ustedes"; "de acuerdo. Lastima que Uds. lo prometieron y no lo hicieron"; "de acuerdo Luis !!! Pero porque no lo hicieron ustedes?", le contestaron al entrerriano.

El paso de Etechevehere por el gobierno nacional tuvo altibajos, como la apertura de nuevos mercados y los aumentos de exportaciones del campo, por un lado, y por el otro la degradación del ministerio a secretaría y algunas denuncias de corrupción y administración fraudulenta.



En particular sobre las retenciones, el ex ministro enfrentó críticas de las entidades rurales por no reducirlas como su filosofía –ratificada ahora una vez más desde afuera de la función pública- lo indica.

Fue luego de la aplicación de un nuevo tributo de $4 por cada dólar exportado, medida adoptada por Mauricio Macri en 2018 luego de la histórica corrida cambiaria.

“Necesitamos duplicar el esfuerzo; son sectores (los ligados con la exportación) en condiciones de aportar para incrementar la recaudación", indicó en aquel momento el entrerriano.

En 2019, después de tres años de gestión y ejercicio del poder nacional y ya en modo electoral, el ex ministro aseguraba que si la alianza Cambiemos era reelecta en la Nación “vamos a eliminar las retenciones para el próximo año, porque es un impuesto que incomoda a los productores y pone trabas en el camino".

Lo que Etchevehere no hizo en sus cuatro años de ministro no pudo concretarlo en 2020 por la derrota electoral del macrismo, pero sí reclama que lo haga el gobierno del Frente de Todos.