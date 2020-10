Caminal y Niez oficializaron la disputa partidaria

E

ste lunes se oficializó que dos listas se enfrentarán en las elecciones internas del PRO. Una está encabezada por el concordiense Eduardo Caminal, que tiene el respaldo del ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio; del otro lado aparece la nómina encabezada por Roberto Niez, ex candidadato a intendente de Concordia y ex titular de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

El oficialismo dentro del PRO emitió un comunicado llamando “al consenso como mejor herramienta para superar las diferencias”.

Ese espacio lleva como candidatos a presidente a Caminal. Lo acompañará en la fórmula el concejal de Nogoyá, Mariano Berdiñas.





Hernán Blázquez, aliado a Caminal

La conducción se completaría con los integrantes de la Asamblea con los nombres de los legisladores nacionales Gustavo Hein y Alicia Fregonese; y los provinciales Ayelén Acosta, Jorge Satto, Esteban Vitor y Francisco Morchio. Este sector tiene el respaldo del ex ministro Frigerio; y en los últimos días acordaron con un sector díscolo: la agrupación Alberdi, que dirige Hernán 'Pichi' Blázquez.

Jorge Satto, otro aliado de Caminal

Enfrente estarán, los opositores internos que se encolumnaron bajo la figura del ex candidato a intendente de Concordia, Roberto Niez. El dirigente lleva como compañera de fórmula para la vicepresidencia a Mercedes Domínguez. EN un comunicado difundido este domingo, el sector aseguró que "entendemos que el poder se construye en base al diálogo y no a imposiciones. No pueden pregonar 'la unidad' cuando se posicionan por delante de todos e invitan 'a participar' cuando tienen la lista armada y fijan las condiciones".

Mercedes Domínguez, candidata a vice de Niez. En la foto, junto a Hernán Lombardi, ex funcionario de Macri.

"Es decir, se ponen de espaldas a los afiliados que en definitiva somos los únicos que tenemos el verdadero poder y conocemos muy bien quién es quién. La competencia interna siempre tiene que celebrarse como un acto democrático que ayuda a la institucionalidad y otorga legitimidad a los elegidos, y debe ser transparente, porque así lo exige el mandato nacional de nuestro partido, que además pone a los afiliados por encima de cualquier mezquindad política o imposición. Justamente, rechazar una interna significa tenerle miedo al afiliado que es quien elige, quien tiene el poder de decisión en una elección", agregaron.