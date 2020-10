Tampoco en Paraná se logró la unidad

E

l PRO confirmó este martes que también irá a internas en la capital entrerriano, donde se presentaron dos listas. Una tiene como candidata a presidir el partido a Silvia Campos; mientras que una segunda lleva como candidato a Diego Velez, que responde a la diputada provincial Ayelén Acosta.

Amabas nóminas apoyan a la lista que lleva como presidente del partido a Eduardo Caminal, quien cuenta con el respaldo del ex ministro del Interior Rogelio Frigerio.

Lo que dice el archivo Octubre, 2020 Frigerio, de manejar todo a no poder con 8 mil afiliados





La lista de Campos, que cuenta con el respaldo del ex concejal de Paraná, Emanuel Gainza, se denomina lista 'Juntos por Entre Ríos' y está conformada de la siguiente manera:

Lista Consejo Directivo - Paraná Ciudad:

Presidente: Silvia Inés Campos

Vicepresidente: Leandro Fernández

Secretario General: Franscisco Spahn

Vocales: Delfina Frías, María Evelyn Portillo, Carlos Wendler, Yamina Lucero, Gilda Mendoza, Jorge Roldán Olivera, María Inés Insúa. Asambleístas - Paraná Ciudad: Luis Miguel Etchevehere, Estela Pilar Boeykens, Esteban Vitor, Agustina Buccarello, Emmanuel Leguizamón, María del Huerto Fernández, Hugo Daniel Pesante, Johana López, Maximiliano Rodríguez Paulin.

Silvia Campos.

Lo que dice el archivo Octubre, 2020 Caminal y Niez oficializaron la disputa partidaria





La lista opositora representa al grupo de la diputada Ayelén Acosta y propone a Diego Velez acompañado por Carolina Streitenberger como candidata a presidente y vice presidente departamental.

Y a su vez en Asambleístas, para competir con la lista de Etchevehere y Vitor, desde el sector de la diputada proponen a Daniel Venturini y a la Concejal Desiré Bauzá.



Este martes, la diputada remarcó que apoya a Caminal para la presidencia provincial del partido y a Velez en la capital. "Nuestro partido, PRO Entre Ríos, debe renovar sus cargos partidarios tanto en la provincia como en todas sus localidades. Por tal motivo quería contarles que he decidido acompañar este proceso institucional, respaldando la candidatura a nivel provincial de Eduardo Caminal y Mariano Berdiñas, dos personas que representan dedicación, transparencia y compromiso para fortalecer los valores del PRO que todos sus afiliados merecen. Y en mi querida ciudad de Paraná apoyaré la lista encabezada por Diego Vélez y Carolina Streitenberger, dos personas que a lo largo de estos años me demostraron su compromiso partidario, me han acompañado como legisladora, además de ver en ellos esas ganas de hacer cada vez más y mejor política, siempre teniendo como prioridad la la cercanía con la gente, y por sobre todas las cosas la convicción de devolverle al PRO de Paraná los valores que siempre pregonamos", dijo en Facebook.





"En las últimas elecciones en nuestra ciudad el vecino que tanto acompañó la figura de Mauricio Macri, y que lo volvió a hacer en las elecciones presidenciales, no nos dio su voto de confianza tanto en las primarias como en las generales, y tenemos la obligación de hacer una autocritica, empezando por comprender que no fuimos capaces de llevar adelante la mejor propuesta, y seguramente tampoco los mejores candidatos", agregó la legisladora.