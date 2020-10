Frigerio, de manejar todo a no poder con 8 mil afiliados

Esta vez su dedo no pudo ni con una interna del PRO.

A

l ex ministro del Interior de la Nación entre 2015 y 2019, Rogelio Frigerio, lo debilitó políticamente el llano, la retirada del poder nacional que sobrevino en diciembre de 2019 con la derrota de Cambiemos ante el Frente de Todos. Al menos el cambio de su realidad quedó en evidencia en la imposibilidad de alinear a toda la dirigencia de su partido, el PRO, en su bastión político y electoral, Entre Ríos.



La oficialización de dos listas de candidatos a conducir el partido macrista en la provincia confirmada este lunes demostró que el ex funcionario nacional ya no goza de los superpoderes que tuvo y aprovechó en los años de gobierno nacional de Cambiemos. Con despacho en la Casa Rosada y una cartera multimillonaria para obras públicas, entre 2015 y 2019 Frigerio exhibió una omnipotencia que determinó no solamente políticas públicas a lo largo y ancho del país, sino también reglas políticas en la interna de la alianza PRO-UCR en Entre Ríos.



El liderazgo indiscutible e infranqueable del ex presidente del Banco Ciudad dejó marcas en la convivencia interna de la coalición. Son recordadas las polémicas e intensas negociaciones por listas electorales en las provinciales 2015 y las nacionales 2017 y 2019 en Cambiemos Entre Ríos, selladas en ambos casos según los designios del entonces poderoso ministro.

2015

En 2015 Frigerio marcó un récord histórico: impuso a Alfredo De Angeli como único candidato a gobernador autorizado a pegar boleta con el entonces candidato a presidente Mauricio Macri y, ante la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones, dejó a la UCR sin candidatura a la gobernación entrerriana por primera vez en su historia.



Aquella vez fueron Atilio Benedetti y Fabián Rogel los damnificados, quienes bajaron sus pretensiones y luego fueron compensados, respectivamente, con una silla en el directorio del Banco Nación y la presidencia del Instituto de Ayuda Financiera del ministerio de Defensa.

Lo que dice el archivo Junio, 2015 Frigerio dijo que el radicalismo "no debería necesitar ayuda de otros partidos"

2017



La siguiente contienda electoral, para las legislativas nacionales de 2017, exhibió un acuerdo con la corriente de más peso en la UCR entrerriana pero también el poder del entonces funcionario. Atilio Benedetti encabezó la lista a diputados nacionales, secundado por una –por entonces- ignota dirigente puesta por Frigerio, Alicia Fregonese. El tercer lugar, de Jorge Lacoste, derivó del pacto con los intendentes radicales. El cuarto, de Mario Toler, fue fruto de la negociación con un sector de los intendentes vecinalistas. Y el quinto, ocupado por Cinthia Cabrol, dirigente del Movimiento Social Entrerriano, respondió al acuerdo con el multipartidario Juan Domingo Zacarías. Todas candidaturas aprobadas por Frigerio, que contaron con el apoyo del poder central de Buenos Aires.

Cambiemos tuvo competencia interna en aquellas PASO, entre la mencionada lista “oficial” contra otras dos de muchísimos menos recursos, encabezadas respectivamente por Gracia Jaroslavsky y Alejandro Carbó, radicales críticos del PRO.



No es menor recordar que Carbó fue apoyado por los entonces macristas díscolos capitaneados por Hernán “Pichi” Blázquez, quien intentó disputar la conducción del PRO entrerriano de las internas 2017 pero, vetado por el entonces ministro, fue llevado a la Justicia Electoral por el oficialismo del partido y no pudo presentarse. Las internas concluyeron con la proclamación del entonces intendente de Basavilbaso y hoy diputado nacional Gustavo Hein, como presidente.

Lo que dice el archivo Mayo, 2017 La justicia falló a favor de Frigerio y no habrá interna en el PRO Entre Ríos

2019



En 2019 “el dedo” del ex ministro también generó fuertes reyertas en Cambiemos. Las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales “oficiales”, las avaladas por Frigerio, contaron con el pegado de boleta con la fórmula de Mauricio Macri y Miguel Pichetto para la presidencia y vice, una ventaja inestimable a la hora del cuarto oscuro.



Las boletas favorecidas fueron las de Gabriela Lena y Gustavo Hein en primer y segundo lugar para Diputados, y Alfredo De Angeli y Stella Olalla para el Senado. En ambos casos, las radicales responden a Atilio Benedetti, el radical que mejor negoció con Frigerio en las elecciones de los últimos años.



Lo que dice el archivo Agosto, 2019 Frigerio dijo por qué le negaron la boleta de Macri a la lista radical

Las perjudicadas por la negativa a pegar con la boleta nacional, en cambio, fueron las de los críticos dentro de Cambiemos. Una de las listas postuló al presidente de la UCR entrerriana, Leandro Arribalzaga, para Diputados y el entonces senador paranaense Raymundo Kisser para el Senado. La otra fue una nueva aventura de Hernán “Pichi” Blázquez, quien buscó una banca en el Senado en fórmula con Roberto Jurado para Diputados.







La desigual contienda en las PASO de agosto, sin poder mostrarse en la boleta junto a Macri y Pichetto, dejó afuera de las generales de octubre a los dos armados no aprobados por el ex ministro.



2020

La definición de candidaturas de Frigerio parece haber quedado suspendida mientras el otrora mandamás indiscutido del macrismo entrerriano está fuera del poder nacional. El hombre que dejó sin candidato a gobernador a la centenaria UCR y que en los años siguientes logró colocar dirigentes de su confianza en el Congreso en votaciones con más de un millón de entrerrianos empadronados, no pudo esta vez con un padrón de poco más de 8.000 afiliados de su propio partido.

Lo que dice el archivo Octubre, 2020 Caminal y Niez oficializaron la disputa partidaria

El ministro armó la lista “oficialista” para las internas provinciales del PRO con el concordiense Eduardo Caminal para la presidencia y repartió poder interno entre distintos sectores como legisladores provinciales y nacionales, concejales, ex funcionarios nacionales y dirigentes diversos, incluidos provenientes de otros partidos como el de Patricia Bullrich. La lista, al confirmarse extraoficialmente que habría competencia interna, llamó al acuerdo y el consenso a horas del cierre del plazo de presentación de candidaturas e instó a “deponer intereses personales”.



Lo que dice el archivo Octubre, 2020 No hay unidad a horas de la presentación de listas

Sin embargo, la oposición interna no declinó sus intenciones de competir y oficializó su lista, con Niez a la cabeza. El concordiense va en fórmula con la ex titular del PAMI Paraná, Mercedes Domínguez, y contestó al llamamiento al “consenso” con una dura réplica que repudió que se invite a participar de la propuesta única “con la lista armada”.

Lo que dice el archivo Octubre, 2020 Niez durísimo contra Frigerio

La lista de Niez no sólo se negó a cumplir los designios de Frigerio, sino que lo hizo publicando una fuerte reprimenda: “rechazar una interna significa tenerle miedo al afiliado. Hay dirigentes que de la puerta para afuera se muestren dialoguistas, pregonen consensos y levantan la bandera de la renovación y la democracia partidaria, cuando no tienen capacidad para escuchar la voz de quienes detentan el verdadero poder: los afiliados", castigó el documento del sector en respuesta al llamamiento del “oficialismo”.



Ahora los comicios internos del PRO no dependen de la voluntad del ex ministro sino del aval de la Justicia Electora, que deberá autorizar que se movilicen los 8.000 afiliados macristas para la votación prevista para el 28 de noviembre,

Lo que dice el archivo Octubre, 2020 Ahora falta que la Justicia ponga fecha

Los afiliados del PRO Entre Ríos por departamento:



Paraná Ciudad: 1.345 (corresponden 4 asambleístas)

Paraná Campaña: 444 (2 asambleístas)

La Paz: 317 (2 asambleístas)

Diamante: 333 (2 asambleístas)

Victoria: 85 (2 asambleístas)

Nogoyá: 367 (2 asambleístas)



Gualeguay: 248 (2 asambleístas)

Tala: 97 (2 asambleístas)

Uruguay: 906 (3 asambleístas)

Gualeguaychú: 865 (3 asambleístas)

Islas: 127 (2 asambleístas)

Villaguay: 177 (2 asambleístas)

Concordia: 2.148 (7 asambleístas)



Federal: 114 (2 asambleístas)



Colón: 194 (2 asambleístas)

Feliciano: 43 (2 asambleístas)

Federación: 627 (2 asambleístas)