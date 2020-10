Más reacciones contra el pase de los concejales

L

a Seccional Primera y Octava de la UCR de Paraná, se sumaron a los repudios contra el nuevo bloque creado en el Concejo Deliberante, compuesto por los concejales Francisco Avero (UCR), Walter Rolandelli (UCR), Maximiliano Rodriguez Paulin (PRO). El mismo fue presentado este martes junto al ex edil y referente del PRO en Paraná, Emanuel Gainza.

Quedaron afuera del nuevo bloque la ex pareja del ex intendente Sergio Varisco, la concejal Claudia Acevedo, y la otra concejal del ahora ex bloque PRO, Desiree Bauza. Ambas quedaron con bancadas unipersonales.

Este miércoles, el Comité radical de Paraná, que responde al ex intendente, los acuso de desobedecer al partido. A esa postura se le sumaron las seccionales, que piden sanciones para Avero y Rolandelli por parte de las autoridades partidarias.

Octubre, 2020





"Nuestro más enérgico repudio a los traidores a la UCR, nosotros fuimos quiénes con la militancia y el voto lo llevamos a las bancas de concejales, con estás actitudes son servil al oficialismo de Bahl, que devuelvan las bancas", dijeron desde las seccionales.

Además, sostuvieron que "estamos en un momento muy delicado de nuestra Sociedad, en donde los ciudadanos reclaman de sus Gobernantes que pongan por encima de sus apetencias personales, los temas centrales de la agenda de los paranaenses".





En esa línea, dijeron: "Trabajadores que ven peligrar su fuente laboral, crisis sanitaria, servicios públicos ineficientes y un sinnúmero de problemas, ameritan que quienes tienen la representación de nuestro Partido en las bancas del Concejo, honren la ideología Radical".

"Resulta una clara transgresión a los principios de nuestro Partido, la actitud de los dos ediles de propiciar un nuevo Bloque vaya a saber con qué propósitos, pero lo que sí está claro, que contrarían resoluciones de los órganos partidarios", lanzaron luego.

Y sostuvieron que son sus ediles quienes "deberían estar motorizando la solución a estas cuestiones fundamentales para los ciudadanos y no entrar en la política del 'servicio personal'".

Octubre, 2020





"En un escenario complejo, le sumamos un gasto más, con cargos políticos del nuevo Bloque para acomodar a un nuevo-viejo amigo.

Estamos seguros que los paranaenses nos están pidiendo a los Radicales que seamos congruentes con nuestro ideal, porque como nos enseñara Don Moisés Lebensohn, estamos ante un 'problema de doctrina y de conducta; sin aquella, no se nos comprenderá; sin esta, no se nos creerá…'"

En ese marco, instaron a los Órganos Partidarios que se reclame explicaciones a los concejales radicales (Avero y Rolandelli) y que adopten las medidas pertinentes para "hacerlos reflexionar y/o juzgar en sus actitudes, que contrarían la voluntad del militante que los puso en esos lugares de alta responsabilidad".