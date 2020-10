El varisquismo reaccionó contra el acuerdo con Gainza

El concejal acordó con concejales que obedecían al ex intendente.

ste martes los concejales Francisco Avero (UCR), Walter Rolandelli (UCR), Maximiliano Rodriguez Paulin (PRO), junto al ex edil y referente del PRO en Paraná, Emanuel Gainza, anunciaron la creación del bloque legislativo “Juntos por el Cambio” en la ciudad de Paraná.

Quedaron afuera del nuevo bloque la ex pareja del ex intendente Sergio Varisco, la concejal Claudia Acevedo, y la otra concejal del ahora ex bloque PRO, Desiree Bauza. Ambas quedan con bancadas unipersonales.



2Desde Juntos por el Cambio comenzamos una nueva etapa política en Paraná", festejó Gainza en el anuncio y también destacaron la decisión los actuales ediles.

Sin embargo, la noticia cayó mal en el varisquismo, que la repudió. El Comité de la Capital de la UCR y la Juventud Radical de Paraná, ambos estamentos liderados por el sector referenciado en el ex intendente Varisco, rechazaron la decisión de "dividir el Bloque Radical, para constituir en forma inconsulta un nuevo bloque".

Esta actitud “va en contra de lo dispuesto por nuestro congreso partidario”, advierten

“En difíciles momentos para la ciudad, dado que sus vecinos afrontan las consecuencias de una pandemia de salud pero también económica que reclama más que nunca la unidad de nuestro Partido, se toma el camino de la dispersión de esfuerzos”, lamentaron el Comité y la JR paranaenses.

Además, afirmaron "el Bloque Radical", es decir Claudia Acevedo, "continuará en su permanente accionar en defender los legítimos intereses de nuestros vecinos y que contara con el total apoyo partidario en esa tarea".

Rolandelli, Acevedo y Avero, ya no más juntos

Y recordaron que "nuestro congreso partidario determinó que si hubiera más de un bloque conformado por partidos integrantes de Juntos por el Cambio, debían funcionar como interbloque manteniendo el bloque de la UCR".



"Y está decisión de separarse es sorpresiva, ya que habían votado desobedeciendo las posiciones de la UCR, expresadas en el Comité Capital”, castigaron a Avero y Rolandelli.