Hein reconoció que son suyos los textos filtrados

a interna del PRO en Entre Ríos está en llamas rumbo a las elecciones de autoridades del 28 de noviembre. Días atrás un dirigente acusó al presidente del partido entrerriano y diputado nacional, Gustavo Hein, de haber menospreciado al líder nacional del partido amarillo, el ex presidente Mauricio Macri.



Al diputado nacional le ventilaron una serie de conversaciones privadas que mantuvo con otro dirigente de la coalición macrista. En Twitter, Pedro Lalosa, dirigente de Chajarí, posteó un supuesto chat que mantuvo Diego Etchegoyen, de la zona Federal-Chajarí e integrante de la Federación Agraria, con Hein.

Entre otras cosas, el ex intendente de Basavilbaso habría dicho: "En política no es hablar, es resultado. Da una vuelta en Baso y preguntá qué intendente tuvieron. Lo demás es segundo plano. MM que se ocupe de sus empresas. No tiene autoridad moral para hablar".



Consultado por INFORME DIGITAL, el diputado nacional del PRO reconoció que son sus conversaciones, pero evitó ratificar o desmentir sus dichos que allí se observan.

"No es una noticia falsa. Es mi Whatsapp" fue toda la respuesta del legislador ante la consulta sobre los mensajes difundidos.

En la conversación también se veía que Hein expresaba que "El kirchnerismo nos ganó hermano. Si seremos malo. En Baso se ganó y hasta el peronismo nos votó. Para muestra, un botón, Diego, no soy tan chambón", agrega y culmina el comentario asegurando que "la única persona con posibilidades ciertas de ganarle al kirchnerismo en Entre Ríos es Rogelio (Frigerio)".

Según se indicó a INFORME DIGITAL, Lalosa, quien publicó el chat en la red del pajarito, pertenece al equipo de Cambiemos donde está el jefe comunal Pedro Galimberti.



