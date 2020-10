Martes 13 de octubre de 2020 | Política

Macri también culpó a Frigerio por la derrota de Cambiemos

El ex presidente rompió el silencio en la prensa nacional y castigó a su ex ministro: "no debí delegar la política en filo-peronistas", admitió. Desde el frigerismo contestaron que ellos le consiguieron la "gobernabilidad" a Macri.