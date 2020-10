Se rompen todos los códigos

A

rde la interna del PRO en Entre Ríos. Ahora, un dirigente acusó al presidente del partido entrerriano y diputado nacional, Gustavo Hein, de haber menospreciado al líder nacional del partido amarillo, el ex presidente Mauricio Macri.

Este martes, en Twitter, Pedro Lalosa, dirigente de Chajarí, posteó un supuesto chat que mantuvo Diego Etchegoyen, de la zona Federal-Chajarí, e integrante de la Federación Agraria, con Hein.

Allí, se lee que el ex intendente de Basavilbaso habría dicho: "En política no es hablar, es resultado. Da una vuelta en Baso y preguntá qué intendente tuvieron. Lo demás es segundo plano. MM que se ocupe de sus empresas. No tiene autoridad moral para hablar".

"El kirchnerismo nos ganó hermano. Si seremos malo. En Baso se ganó y hasta el peronismo nos votó. Para muestra, un botón, Diego, no soy tan chambón", agrega y culmina el comentario asegurando que "la única persona con posibilidades ciertas de ganarle al kirchnerismo en Entre Ríos es Rogelio (Frigerio)".

Según se indicó a INFORME DIGITAL, Lalosa, quien publicó el chat en la red del pajarito, pertenece al equipo de Cambiemos donde está el jefe comunal Pedro Galimberti.

La polémica muestra que a pocos meses de la interna, siguen las dificultades del ex ministro del Interior para manejar un partido con poco más de 8 mil afiliados, que equivalen al barrio más chico de Paraná o Concordia.





Persona agradecida a nuestro líder. Lo que hace la mediocridad @mauriciomacri @gustavohein_ pic.twitter.com/geVqi3vtCb — Pedro Lalosa (@LalosaPedro) October 13, 2020

