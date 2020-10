El PJ ironiza por los pedidos de Cambiemos a Bordet

E

l secretario General del PJ de Entre Ríos, José Cáceres, salió al cruce del documento de Juntos por el Cambio que cuestiona al gobierno provincial por la situación del proceso judicial de la familia Etchevehere.

“La dirigencia de Cambiemos sale a politizar groseramente el conflicto sucesorio de la familia Etchevehere con argumentos absurdos y mentiras groseras. Los defensores de la “república” le reclaman a nuestro gobernador que viole la división de poderes en la provincia y presione a la Justicia para que saque un fallo para favorecer al ex ministro de Macri y sus hermanos", fustigó el diputado peronista.

"El nivel de contradicción e irresponsabilidad de los planteos es muy preocupante. Los planteos son de corte autoritario, violatorios de la división de poderes, van en contra de la idea de república y la propia constitución que dicen defender ”, argumentó Cáceres.

En una carta abierta dirigida al gobernador este martes, legisladores de Cambiemos presionaron a Bordet al exigirle: "si realmente pretende defender la propiedad privada hágalo con todos los resortes del Estado. Interpele a la Justicia para que actúe con celeridad, garantice la seguridad y la paz social, la libertad de expresión".

Lo que dice el archivo Octubre, 2020 Diputados radicales y macristas insisten en que es una usurpación

En respuesta, Cáceres recordó que en el gobierno provincial "desde el primer día entendimos que se trataba de un conflicto dentro de la familia, que se debía solucionar en el marco de la Justicia, donde se debía probar lo que estaban alegando cada uno de los hermanos y Dolores. Se trata de una cuestión judicial, en definitiva".

El diputado provincial advirtió que "en un párrafo del desconcertante documento que emitieron se plantean ideas ridículamente peligrosas, como que está en peligro el derecho a la propiedad privada en la provincia o que existen tomas de tierras sistemáticas en Entre Ríos".

"Esto es totalmente falso, este alarmismo falaz es una forma de hacer política muy irresponsable”, añadió el Secretario General del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos.

“Pretenden darle directivas a Bordet carentes de lógica y alejadas de los principios del Estado de Derecho. Nuestro gobernador no debe intervenir cuando la Justicia está actuando, el Poder Ejecutivo provincial no puede darle órdenes al Poder Judicial, ni decir quien interviene y quien no en los procesos judiciales".



Lo que dice el archivo Octubre, 2020 Bordet defendió la propiedad privada y toma distancia de la acusación de los Etchevehere

“Gustavo Bordet y nuestro gobierno no tienen ninguna ambivalencia sobre el derecho de propiedad ni el funcionamiento de las instituciones. Lo que parece es que estos dirigentes de Cambiemos quieren que el Poder Judicial dicte fallos en favor de los dirigentes de Cambiemos o proteja los derechos de propiedad de los ex funcionarios de Macri", agregó

Cáceres ratificó que "el gobierno provincial no interfiere en la Justicia, deja que actúe con libertad y autonomía, como otro poder del Estado que es".

“Hay un proceso judicial en trámite, hay varias instancias de debate; sólo queremos que se expida la Justicia, en las instancias que se requieran, para que el conflicto familiar y económico encuentre una respuesta definitiva. Lo que dice Cambiemos son mentiras, que sólo quieren politizar algo que es judicial, sembrando miedo y angustia en la población en un momento que requiere calma y mesura”, concluyó Cáceres.



Lo que dice el archivo Octubre, 2020 Cambiemos mete el caso Etchevehere en la Legislatura