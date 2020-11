Gainza pide que no pongan excusas

E

l ex concejal del PRO y ex precandidato a intendente de Cambiemos en Paraná, Emanuel Gainza, respondió a través de sus redes sociales a las declaraciones del concejal peronista Sergio Elízar, quien afirmó que la propuesta de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante busca violar el decreto del Presidente Alberto Fernández que rige la cuarentena.

La polémica se generó por el pedido de los concejales de la oposición para que el Gobierno Municipal habilite y regule los eventos privados, de la misma manera en la que lleva adelante eventos públicos como los realizados en el Jardín Botánico o las ferias de comerciantes en distintos barrios y predios de Paraná.

En la sesión de este viernes del Concejo Deliberante tomará estado parlamentario un proyecto de comunicación presentado por la Bancada de Juntos por el Cambio para que el Intendente Adán Bhal y el Gobernador Gustavo Bordet autoricen la realización bajo protocolos de los eventos privados.

Gainza replicó al gobierno municipal: “¿por qué no buscan soluciones en vez de excusas?” y aseguró: "n pretendo que nadie viole ninguna norma. Soy consciente de la situación que estamos viviendo. Pero lo cierto es que llevamos meses sin que mucha gente pueda vivir de su trabajo".

El ex edil planteó que "el gobierno tiene que brindar las herramientas, el prohibicionismo no sirve. Me sorprende la falta de solidaridad con quienes hace más de 8 meses se están endeudando o fundiendo y todavía no tienen una sola certeza sobre su futuro".

Y demandó: "Exigimos que se aprueben los protocolos necesarios para que miles de paranaenses puedan volver a trabajar en los eventos privados".

El dirigente del PRO insistió que "habilitar los eventos privados como ya se hizo con los eventos públicos, no es violar ninguna norma, es aplicar sentido común. De la misma forma que la Municipalidad realiza eventos, ferias, recitales y paseos, los trabajadores de los eventos privados también tienen derecho a realizarlos.



Finalmente, Gainza interpeló a Bahl y le pidió: "Intendente, no vea en nosotros un enemigo, sino un equipo dispuesto a ayudar y a pensar juntos soluciones y alternativas para que miles de paranenses puedan volver a trabajar.”