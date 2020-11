Convocan a caravana en Paraná por el Día del Militante

A

sí como lo hicieron los camioneros en el Día de la Lealtad el 17 de octubre, ahora es el kirchnerismo el que hará una caravana en vehículos para celebrar otra fecha sensible a la liturgia justicialista: el Día del Militante, que se conmemora todos los 17 de noviembre.

La convocatoria es para este martes a las 17 en la plaza Mujeres Entrerrianas, sobre calle Maciá en inmediaciones del ex Hipódromo de la capital provincial. La cita no precisa lugar de finalización del recorrido, pero sí aclara: "sumate con tu auto o moto. No te bajes. Nos cuidamos entre todos", debido a la situación epidemiológica de Paraná por el Covid.

Hasta el momento la convocatoria la realizan dirigentes identificados con el kirchnerismo y La Cámpora, como los diputados Julio Solanas y Stefanía Cora, y no se ha sumado el PJ o referentes del gobierno provincial.



CARAVANA MILITANTE EN PARANÁ??

???? 17/11

? 17 hs

????Salida desde Plaza Mujeres Entrerrianas



Sumate este martes a festejar el día del y la militante en caravana y con todas las medidas de cuidado.



¡Trae tu bandera argentina!???????? pic.twitter.com/l21dKzlUqZ — Stefanía Cora (@StefaniaCoraOK) November 14, 2020

CARAVANA MILITANTE EN PARANÁ



Sumate a festejar el día del y la militante en caravana y con todas las medidas de cuidado.



¡Trae tu bandera argentina! ????????



Martes 17/11

? 17 hs

???? Salida desde Plaza Mujeres Entrerrianas pic.twitter.com/MU1k0EzWwa — Julio Solanas (@juliosolanas) November 15, 2020

¡CARAVANA MILITANTE EN PARANÁ!



Sumate este Martes a festejar el día del y la militante en caravana, con todas las medidas de cuidado.



Salimos desde la Plaza "Mujeres Enterrianas" a las 17hs



Trae tu bandera argentina! #CaravanaDeLasMilitancias ???????? pic.twitter.com/f7VKDSubok — La Cámpora - Paraná (@LaCamporaParana) November 15, 2020

Por qué Día del Militante



Se trata de la conmemoración del 17 de noviembre de 1972, fecha en el que Juan Domingo Perón volvía a la Argentina tras 18 años de exilio, luego del golpe de Estado conocido como "Revolución Libertadora" que tuvo lugar en septiembre de 1955. Era la primera vuelta, mas no la definitiva del líder justicialista, que se instalaría finalmente en el país desde el 20 de junio de 1973, cuando Héctor J. Cámpora ya había asumido la presidencia.