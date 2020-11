La agrupación Alberdi del “Pichi” Blázquez es la gran ganadora

L

a agrupación Alberdi del PRO Entre Ríos, liderada por Hernán “Pichi” Blázquez, festeja por estas horas su desempeño en las elecciones internas del partido de este sábado. Al integrarse a las listas “oficialistas”, pasaron a tener una representación en la conducción provincial y en los mandos provinciales impensadas hace dos años.



El pacto con el ex ministro del Interior y mandamás del PRO en Entre Ríos le trajo beneficios a Blázquez y sus seguidores. La Alberdi fue parte de la propuesta “oficialista” en las internas de este sábado, que colocó al concordiense Eduardo Caminal como nuevo presidente del partido en la provincia.

Lo que dice el archivo Noviembre, 2020 Ganó Caminal

En Paraná, el pacto incluyó acuerdos no solo con Frigerio sino también con dirigentes como el ex ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, y el diputado provincial Esteban Vitor.



Fueron candidatos de la Alberdi tres de los 11 postulantes a consejeros provinciales de la lista Juntos por Entre Ríos: Rafael Andrade, Nancy Ballejos y María Nieves. Además, la agrupación de Blázquez metió 51 candidaturas entre las 180 personas que serán asambleístas provinciales.

El “renunciamiento histórico” de Pichi Blázquez

“Mi gesto fue bajarme de la lista e incluir tres candidatos de la agrupación Alberdi a cambio de mi candidatura”, expresó el dirigente en declaraciones a INFORME DIGITAL. Y destacó que su grupo “de no tener nada en los consejos y en los departamentos tenemos 58 consejeros departamentales y tres consejeros provinciales. Ganamos sí o sí”.

Lo que dice el archivo Septiembre, 2020 Ahora Frigerio es socio de 'Pichi' Blázquez

El pacto Blázaquez-Frigerio era impensado hasta hace poco tiempo atrás. El líder de la Alberdi emprendió en las últimas elecciones internas del PRO y también de Cambiemos campañas durísimas contra el ex ministro del Interior, en especial contra sus métodos para definir los armados de listas, el famoso “dedo” que achacan a Frigerio no solamente sus –ahora ex detractores en el PRO sino también en el radicalismo, generalmente en off the record.





Blázquez intentó disputar la conducción del PRO entrerriano de las internas 2017 pero, vetado por el entonces ministro, fue llevado a la Justicia Electoral por el oficialismo del partido y no pudo presentarse. Las internas concluyeron con la proclamación del entonces intendente de Basavilbaso y hoy diputado nacional Gustavo Hein, como presidente.



En 2017 el jefe de la Alberdi también se metió en las internas de Cambiemos para las legislativas nacionales. En aquella ocasión el entonces rival de Frigerio apoyó las listas encabezadas respectivamente por Gracia Jaroslavsky y Alejandro Carbó, radicales críticos del PRO.



Lo que dice el archivo Octubre, 2020 Frigerio, de manejar todo a no poder con 8 mil afiliados

En 2019 “el dedo” del ex ministro también generó fuertes reyertas en Cambiemos. Las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales “oficiales”, las avaladas por Frigerio, contaron con el pegado de boleta con la fórmula de Mauricio Macri y Miguel Pichetto para la presidencia y vice. Una de las listas perjudicadas fue una nueva aventura de “Pichi” Blázquez, quien buscó una banca en el Senado en fórmula con Roberto Jurado para Diputados.



Para las internas 2020 del PRO, Blázquez dejó de lado sus diferencias con el dirigente con domicilio en Villa Parancito y, “renunciamiento histórico” mediante, colocó varios integrantes de su agrupación en los órganos de conducción del partido a nivel provincial y departamental.

Lo que dice el archivo Octubre, 2020 Niez durísimo contra Frigerio