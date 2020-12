Ahora Frigerio volvió a hablar bien de Macri

E

n su aparición televisiva en A24, Rogelio Frigerio dejó en claro que pretende acercarse al ex presidente. “No creo que haya que sacar de la cancha a Mauricio Macri”, dijo en el programa "RM" que se emite en A24, que agregó que el líder del PRO "tiene mucho que aportar".

"Mauricio Macri tiene experiencia, tiene contactos internacionales que la Argentina necesita. Tiene muchas cosas que aportar. No creo que haya que sacarlo de la cancha. Tiene muchas cosas que aportan en función de esos objetivos que requiere el país", consideró Frigerio, que hace rato no se refería en estos términos.



“El liderazgo original de Cambiemos lo determinó la gente en las PASO de 2015”, siguió con las flores el ex ministro de Cambiemos, que tiene domicilio en Entre Ríos. “Hasta ese momento no había un líder, y la gente, con su voto, definió que ese líder fuera Mauricio Macri", recordó Frigerio, que no asistió a la asunción de Eduardo Caminal, su delfín, como presidente del PRO entrerriano.

Frigerio intenta retomar la atención que alguna vez lo llevó a ser el ministro del Interior del macrismo, encumbrado en el ‘ala dialoguista’ del partido conservador que gobernó desde 2015 a 2019. Algo pasó en el último tiempo que ya no aparece en las fotos de las reuniones que lleva adelante Macri y sus laderos, lugar que alguna vez supo ocupar el nacido en Buenos Aires.



Otro ejemplo es la ausencia en la recepción que tuvo Eduardo Caminal, flamante presidente del PRO entrerriano, invitado por Macri. Tal vez la imposibilidad de evitar la interna en la provincia de Entre Ríos, donde alguna vez tuvo un manejo firme dentro de los partidarios, haya sido suficiente para ganarse el distanciamiento de las principales figuras del partido, particularmente del líder.



