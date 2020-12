Gainza suma poder en Paraná

E

ste miércoles el PRO de Paraná proclamó a sus nuevas autoridades, luego de lo que fueron las primeras elecciones internas del partido en la provincia de Entre Ríos, celebradas el pasado 28 de noviembre.

“Es momento de ampliar PRO y fortalecer Juntos por el Cambio”, expresó la flamante presidenta de la fuerza en la capital, Silvia Campos, que se impuso en la compulsa a Ayelén Acosta, dirigente que maneja a su bloque desde Escobar, provincia de Buenos Aires, donde reside.





Campos, que pertenece al bloque que lidera el paranaense Emanual Gainza, realizó la apertura del encuentro afirmando que comienza “una nueva etapa en el PRO Paraná”, y agregó: “Tenemos el desafío de hacer crecer el partido, ampliar nuestra base de voluntarios, sumar cuadros que se preparen para la gestión y reforzar el contacto con los vecinos.”

Lo que dice el archivo Noviembre, 2020 La diputada que vive en Buenos Aires no pudo ganarle a Gainza

Además se refirió al lugar de la mujer dentro del partido, donde señaló que “ya existe una ley de paridad y la mitad de los cargos van a ser ocupados por mujeres de aquí en el futuro”, y fue más allá: “No se trata solamente de ocupar espacios, sino de hacerlo de manera eficiente y mostrar la capacidad que tenemos las mujeres."

Lo que dice el archivo Diciembre, 2020 Sin Frigerio asumió la nueva conducción

Por su parte, Leandro Fernández, elegido como Vicepresidente, indicó que “además del trabajo político, es necesario articular nuestro trabajo con las fundaciones aliadas al partido” de cara al futuro, “para formar los equipos técnicos que se necesitan para el proyecto municipal de 2023”.



El PRO de Paraná presentó sus nuevas autoridades

Participaron del encuentro el Ex Concejal y Ex Candidato a Intendente, Emanuel Gainza, el ex Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, el Presidente del Bloque de PRO en Diputados, Esteban Vitor, la Vicepresidente Provincial de PRO, Valentina Gotte y una decena de dirigentes y voluntarios del partido.