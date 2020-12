La Caja no aguanta más

Scarione se refirió al polémico tema de los ‘fallecidos’ que, en muchos casos, seguían percibiendo sus haberes. “Ajustamos algunos medios de control, automáticamente, y nos ha dado resultado”, indicó, y dio como ejemplo el trabajo que vienen realizando “con el registro civil, desde agosto, lo que permite conocer, on line, las novedades actuales de fallecimientos”.



“Nos pusimos en sintonía con el SINTyS - Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social-, que nos provee la información de todo el país y en base a eso estamos trabajando”, continuó, y aclaró que “si algún registro civil no manda la información en tiempo y forma nosotros no la vamos a conocer, y tenemos beneficiarios en todo el país, no sólo en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires”.



“Lo importante es disminuir estos casos, y se disminuye trabajando diariamente, cruzando datos, hacerlo siempre y no sólo seis meses y luego nos olvidamos”



“Hemos detectado alrededor de un depósito, en general, de 180 millones de pesos al día de hoy –señaló-. Es algo que venimos haciendo mes a mes, esto no se va a terminar de un día a otro”.

Scarione señaló el proceder del organismo cuando detecta alguna irregularidad respecto de depósitos realizados a personas que están, presuntamente, fallecidas. “Nosotros notificamos al banco, el banco nos devuelve los fondos y lo incorporamos al erario provincial. Hacemos un resumen a fin de mes y le damos cuenta al tribunal de cuentas y que este tome las medidas necesarias”.



En tanto, respecto de aquellos que han retirado el dinero depositado a los ‘fallecidos’, el titular de la Caja adelantó: “En febrero haremos una presentación con ese pequeño porcentaje que no se ha podido recuperar. Están trabajando nuestros asesores legales, lo ideal era tener un panorama completo”.



“En noviembre hemos tenido unos cinco casos que han sido detectados. Hemos tomado algunas medidas antipáticas. Teníamos un número importante de beneficiarios mayores de 100 años que nos daba cierta suspicacia, por lo que bloqueamos las cuentas, dejando a disposición que si aparecía el superviviente le pagábamos a las 24 horas”, relató Scarione, y agregó: “Han aparecido sólo tres supervivientes y del resto no tenemos novedades”.