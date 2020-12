Olalla votará a favor

L

a legisladora entrerriana Stella Olalla adelantó su voto positivo respecto del proyecto de Ley de Interrupción Voluntario del Embarazo (IVE) que se debate en la Cámara de Senadores de la Nación. “Estamos tratando de evitar las muertes y las consecuencias gravísimas de las mujeres que padecen” los abortos clandestinos, sostuvo la senadora de Cambiemos en su alocución.

Además, hizo referencia a las creencias religiosas en torno a un tema sensible para la sociedad, e indicó que “es un Estado laico, como lo dice la Constitución, más allá de las objeciones de conciencia que cada uno pueda hacer desde sus creencias”.



También se refirió a la Educación Sexual Integral (ESI), y apuntó al Estado. “El Estado que no satisface las necesidades fundamentales (de educación), por diversas razones, es el mismo Estado que penaliza a las mujeres en este tipo de situaciones”.

Dentro de su discurso, destacó que “no es una cuestión de vida o de muerte, estamos frente a hechos que pueden tener causa o pueden estar producidos sin causa”, y se apoyó en el Código Penal: “Habemos ley, desde 1921, año en el que se posibilitó en el Código Penal la interrupción en el embarazo, porque había causales que se consideró en ese momento. Lo que se debe interpretar es que las causas han sido convalidadas y esas causas, existen. No se ha impugnado esa ley”.

????"Mantener la prohibición no eliminará el sistema clandestino, que está sobradamente demostrado que existe. No habrá mejoras en el sistema de salud si seguimos despreciando o no llevando adelante la educación sexual integral", advierte @Senadora_Olalla