Lanzan la candidatura del exvicegobernador de Urribarri

D

e cara a las elecciones que se llevarán adelante este año, el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, sostuvo que “Uruguay es una ciudad históricamente peronista que ha aportado a la construcción del poder del peronismo en Entre Ríos. Ese peronismo, adentro de un frente (Creer), tiene que tener su representatividad”. Aún se desconoce si las candidaturas se resolverán por interna.

“El militante dice eso, mi ciudad, el departamento Uruguay merece tallar en las legislativas del 21”, expresó el jefe comunal en declaraciones al sitio Babel.





Lo que dice el archivo Febrero, 2011 Lauritto se jugó en la interna entre Busti y Urribarri





Pese a que públicamente en el PJ nadie habla de candidaturas, no así en Juntos por el Cambio con la reciente candidatura de Pedro Galimberti, Oliva se animó: “La talla, la trayectoria, el momento hace que José Eduardo Lauritto sea un candidato que Uruguay pueda exponerle a todos los entrerrianos”, sostuvo ante la consulta.







Lo que dice el archivo Enero, 2021 Galimberti relanza sus aspiraciones de gobernador





Y agregó: “Lauritto es el uruguayense que puede comulgar con todos los intereses de los entrerrianos y que aparte los entrerrianos lo van a acompañar. No tengo ninguna duda. Cuando voy a La Paz me preguntan por Lauritto, cuando voy a Gilbert, lo mismo. En Federal, Federación, Paraná, en cualquier lado me preguntan por él”, destacó.

“Lauritto, un candidato que Uruguay pueda exponerle a todos los entrerrianos”

No obstante, el Intendente aseveró que no habló con Lauritto, hasta el momento, sobre su propuesta. Sin embargo, señaló que el ex vicegobernador —entre otros cargos— “aceptaría la postulación si sería parte de un proyecto”. “Porque –completó- Lauritto dice que no le importa tanto el lugar que ocupe, sino la participación que tenga a la hora de tomar decisiones que beneficien a los entrerrianos y a su ciudad”.