No encuentro un aviso formal de ‘no-pago’ del cupón del 8 de febrero de 2021, pero no me cabe duda alguna de que Entre Ríos no lo pagó”, dijo un profesional de las finanzas.



No se equivocó. Minutos más tarde, lo confirmó a El Entre Ríos el Ministro de Economía, el contador Hugo Ballay: “Es así, no se pagó y forma parte de la negociación. Igual, un dato importante es que el vencimiento de ayer 8 de febrero tiene un periodo de cura de 30 días. O sea que recién ahí podrían, por ejemplo, ampliar el juicio”.



De esta manera, el responsable de hacienda ponía en blanco sobre negro que el cupón vencido ayer, por 22 millones de dólares, correspondiente al título público ERF25 emitido la provincia en el año 2017, no fue abonado, a la vez que dio a entender que tampoco será saldado durante los 30 días de gracia que empezaron a correr.

Entre Ríos repite así el comportamiento seguido en agosto-septiembre de 2020, cuando incumplió por primera vez, ingresando en “default” y abriendo un proceso de renegociación de su deuda en dólares, en línea con lo hecho por el gobierno nacional.



El tire y afloje con los bonistas tuvo su peor capítulo a comienzos de 2021 cuando un grupo de acreedores resolvió demandar a Entre Ríos ante los tribunales de Nueva York.

El último episodio es el de ayer 8 de febrero, día en que venció un nuevo cupón de intereses de la deuda, que, al quedar impago, podría a futuro ser adosado a la demanda inicial de los bonistas.