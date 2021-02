El Iosper sigue sin cobertura para sus afiliados

E

l directorio obrero del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) se reunió este miércoles con los sindicatos que tienen representación en la conducción de la obra social, para brindar un informe sobre la situación presupuestaria y financiera, y el ejercicio económico 2020.



“No hay que vapulear a la obra social, sino militar para sostenerla”, señaló el presidente del Directorio, Fernando Cañete. Mientras tanto, los 300 mil afiliados continúan sin cobertura médica.



“Al no haber un convenio, el médico no tiene como cobrar esa orden, por ende, el médico no puede cobrar su trabajo”, afirmaron desde la Federación Médica de Entre Ríos (Femer).

De la reunión, que se llevó a cabo en la Escuela de Policía, participaron referentes sindicales de AGMER, AMET, AJER, APLER, UPCN, Festram y retirados policiales. Por AGMER estuvieron Marcelo Pagani, Ana Delaloye, Guillermo Zampedri y Mario Bernasconi.

También participó la directora docente en el IOSPER, Adriana Hepp, quien se ubicó en la mesa junto a los demás directores y el presidente Fernando Cañete, quien encabezó la reunión.



Detalles del informe



Cañete brindó un pormenorizado informe, de casi dos horas, sobre la situación financiera y económica de la obra social que, aseguró, no está quebrada ni en deuda con los prestadores. “Es la primera vez –dijo- que la Femer corta los servicios, cuando IOSPER está al día, no se les debe nada y lo que se está negociando son los nuevos aranceles”.



De todas maneras, Cañete insistió en que se están llevando adelante las negociaciones con Femer en cómo se piensan garantizar las prácticas mientras llega el acuerdo y cuál es el reclamo al gobierno provincial respecto de los aportes patronales.

Detallaron en el informe que el 2020 fue un año difícil, ya que los trabajadores afiliados a la obra social, de donde provienen los aportes, no tuvieron aumento y, por ese motivo, señalaron, no fue posible incrementar los aranceles.



No obstante, "IOSPER realizó una propuesta de aumento a la Federación Médica, que es de 31,5% para las consultas y de 25% para las prácticas, que no ha sido aceptada por la corporación médica", remarcaron.



Restitución del 0,5%



Cañete se refirió al anuncio del gobernador respecto de la restitución del 0,5% de aporte patronal por los trabajadores activos, lo que ubicará el aporte patronal en el 5% y que significará un ingreso de 300 millones de pesos al año. Ese monto, afirmó, es lo que se eroga en concepto de prácticas en un cuatrimestre.



En ese sentido, detalló que lo que desde hace años reclaman los sindicatos que integran el Directorio es la restitución del 2% de aporte patronal sobre los jubilados, que se perdió por la Ley de Emergencia del gobierno de Mario Moine, que redujo ese aporte del 4 al 2% y desde entonces no se ha devuelto.

Paralelamente se reclama que el aporte patronal sobre haberes de activos se ubique en el 6%, como sucede en la mayor parte de las provincias del país. Con el anuncio del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, se llegaría recién este año al 5%. “Esperamos que se haga efectivo en marzo, porque el anuncio del Gobernador no tiene fecha”, aclaró Cañete.

Defender la obra social



El Directorio convocó a los sindicatos a militar la defensa de la obra social que está a cargo de los trabajadores y en cuyo marco la difusión de las finanzas públicamente es una práctica habitual. En ese sentido, exhortaron a no sumarse a las campañas de “mentiras que se replican en medios y redes sociales, para generar un clima hostil hacia la obra social”.



“Es el sistema de salud y no el IOSPER lo que está en riesgo. Y el sistema de salud merece que todos los actores se sienten a proyectar a largo plazo. Los números que estamos mostrando dan cuenta de que IOSPER no está en quiebra, ni vaciado. Es la obra social que paga mejores aranceles a los médicos en toda la región”, manifestó Cañete. Y exhortó a no ser funcionales al conflicto que pretende denostar el control obrero de la obra social. “No hay que vapulear a la obra social, sino militar para sostenerla”, manifestó.