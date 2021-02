El Sutser tildó de ilegal la no convocatoria del Iosper

E

l Sindicato Único de Trabajadores de la Salud de Entre Ríos (Sutser) emitió un comunicado este miércoles donde “lamenta y censura” la decisión del presidente y del Directorio del Iosper de no convocarlos en el marco de la reunión celebrada en esta jornada, donde la obra social brindó un informe a los presentes.

A través de la misiva solicitan la "urgente convocatoria" para conocer el estado de situación, teniendo en cuenta que se trata de una "entidad titular de personería gremial y única con representación exclusiva de los trabajadores del sistema público de salud de Entre Ríos", a quienes les atañe la difícil situación que atraviesan los más 300 mil afiliados a la obra social de la provincia.

"No es posible admitir que en la mesa de las negociaciones y de las decisiones se sienten siempre los mismos", señalan en el comunicado, ya que de ese modo, sostienen, "termina siendo funcional a un sistema donde no se avanzan en las necesarias e impostergables decisiones, manteniendo un status quo que sólo traerá más infortunio a la obra social".



De la reunión, que se llevó a cabo este miércoles en la Escuela de Policía, participaron referentes sindicales de AGMER, AMET, AJER, APLER, UPCN, Festram y retirados policiales, pero al no ser convocado al cónclave, el Sutser mostró su descontento y argumentó sus sensaciones en un comunicado que lleva la firma de su secretaria general, Fabiana Arquiel.









El comunicado



El Sindicato Único de Trabajadores de la Salud de Entre Ríos (SUTSER), entidad titular de personería gremial y única con representación exclusiva de los trabajadores del sistema público de salud de Entre Ríos, LAMENTA y CENSURA la decisión del Presidente del IOSPER y, por extensión, de todo el Directorio, de no convocar a la reunión a celebrarse en el día de la fecha, a la totalidad de las representaciones sindicales que nuclean a trabajadores estatales, para ser las mismas informadas debidamente de la situación de la obra social provincial.



Se trata de una conducta a todas luces ilegal, al convocar solamente a las mismas entidades que, no casualmente, son las únicas a quienes se convoca a las paritarias con el Estado.



La más que preocupante situación de la obra social involucra y afecta no sólo a los afiliados, sino a todo el sistema de salud provincial, por lo que resulta un despropósito la falta de convocatoria a nuestra organización sindical.



No es posible ignorar a amplios interlocutores sindicales que tienen el inalienable derecho a ser informados, de participar en posibles soluciones y de ser ampliamente escuchados. No es posible admitir que en la mesa de las negociaciones y de las decisiones se sienten siempre los mismos, porque ello termina siendo funcional a un sistema donde no se avanzan en las necesarias e impostergables decisiones, manteniendo un status quo que sólo traerá más infortunio a la obra social.

Nuestra entidad RECLAMA un lugar en las discusiones y en el diagrama a futuro para preservar el sistema, lugar que se merece y le corresponde, y no por una gracia o concesión estatal. Falta la representación de los trabajadores de la salud de Entre Ríos, por lo cual le REQUERIMOS urgentemente ser convocados.

Aspiramos a ser convocados urgentemente, ampliando el abanico de los nucleamientos sindicales.





